Subiu para três o número de mortos no grave acidente envolvendo um Fiat Fastback e um ônibus do transporte coletivo de Campinas, na madrugada desta segunda-feira (19), na Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul. A terceira vítima, Muryllo Henrique Costa de Oliveira, de 23 anos, chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Mário Gatti.

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Os outros dois jovens que estavam no automóvel foram identificados como Lucas Jacuneli e Caio Tauã Amorim da Silva, ambos de 23 anos. Eles morreram ainda no local da colisão, no cruzamento da Norte-Sul com a Rua Mogi Guaçu, na região da Chácara da Barra.

A Polícia Civil investiga a suspeita de que o Fastback participava de um racha com um Ford Focus preto, cujo motorista fugiu após o acidente e ainda não foi identificado.