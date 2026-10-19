Subiu para três o número de mortos no grave acidente envolvendo um Fiat Fastback e um ônibus do transporte coletivo de Campinas, na madrugada desta segunda-feira (19), na Avenida José de Souza Campos, conhecida como Norte-Sul. A terceira vítima, Muryllo Henrique Costa de Oliveira, de 23 anos, chegou a ser socorrida em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Mário Gatti.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os outros dois jovens que estavam no automóvel foram identificados como Lucas Jacuneli e Caio Tauã Amorim da Silva, ambos de 23 anos. Eles morreram ainda no local da colisão, no cruzamento da Norte-Sul com a Rua Mogi Guaçu, na região da Chácara da Barra.
A Polícia Civil investiga a suspeita de que o Fastback participava de um racha com um Ford Focus preto, cujo motorista fugiu após o acidente e ainda não foi identificado.
Polícia investiga disputa de velocidade
Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o Ford Focus trafegava à frente do Fastback e conseguiu atravessar o cruzamento antes da passagem de um ônibus da linha 260, que realizava uma conversão à esquerda. O Fastback, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão e atingiu violentamente a parte lateral traseira do coletivo.
A investigação considera a possibilidade de que os automóveis estivessem disputando velocidade e de que o Fastback trafegasse acima do limite permitido. A dinâmica do acidente e a suspeita de racha ainda dependem de confirmação pericial.
O impacto provocou um princípio de incêndio no Fastback. Ao perceber as chamas, o motorista do ônibus utilizou o extintor do próprio coletivo para controlar o fogo, impedindo que ele se espalhasse. Nenhum passageiro do transporte público ficou ferido.
Equipes da Emdec prestaram apoio à ocorrência, sinalizando o cruzamento e organizando desvios pelas ruas Mogi Guaçu e Mogi das Cruzes. A avenida foi liberada às 4h50.
Motorista que fugiu pode responder pelas mortes
No despacho da ocorrência, o delegado José Paulo Olímpio Júnior destacou que o condutor do Ford Focus poderá ser responsabilizado criminalmente pelas mortes, mesmo sem ter colidido diretamente com o ônibus, caso seja comprovada sua participação na disputa de velocidade e a relação dessa conduta com o acidente.
O possível enquadramento é no artigo 308, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da participação em disputa automobilística não autorizada com resultado morte, observados os requisitos previstos na legislação.
A Polícia Civil pretende analisar imagens de câmeras de segurança, ouvir testemunhas e utilizar os laudos periciais para identificar o motorista que fugiu e esclarecer as circunstâncias da colisão.