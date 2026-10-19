Um motorista de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, na entrada do distrito de Sousas, em Campinas, nesta segunda-feira (19). A colisão aconteceu nas proximidades da Rua Reinaldo Alves Ferreira, em frente à Multi Arena, no sentido bairro-Centro.
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Segundo as informações iniciais da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o acidente envolveu automóveis. Um dos veículos atingiu um poste e, na sequência, colidiu contra uma árvore antes de capotar. O motorista, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local pela equipe de resgate.
O impacto provocou danos ao poste e a queda de uma árvore sobre a via, exigindo a mobilização de equipes para garantir a segurança no trecho. Agentes da Emdec permaneceram no local para prestar apoio à ocorrência e organizar o trânsito.
CPFL e Defesa Civil foram acionadas
Devido aos danos à estrutura elétrica e à queda da árvore, a CPFL e a Defesa Civil de Campinas foram acionadas para avaliar a situação e realizar os procedimentos necessários.
Até a última atualização, as equipes continuavam trabalhando no local. Não havia confirmação sobre a liberação completa da avenida nem informações sobre possíveis feridos nos demais veículos envolvidos.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas, incluindo a dinâmica da colisão entre os automóveis e o que provocou a perda de controle do veículo que capotou.
A identidade do motorista que morreu não havia sido divulgada.