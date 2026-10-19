Um motorista de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, na entrada do distrito de Sousas, em Campinas, nesta segunda-feira (19). A colisão aconteceu nas proximidades da Rua Reinaldo Alves Ferreira, em frente à Multi Arena, no sentido bairro-Centro.

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Segundo as informações iniciais da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o acidente envolveu automóveis. Um dos veículos atingiu um poste e, na sequência, colidiu contra uma árvore antes de capotar. O motorista, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local pela equipe de resgate.

O impacto provocou danos ao poste e a queda de uma árvore sobre a via, exigindo a mobilização de equipes para garantir a segurança no trecho. Agentes da Emdec permaneceram no local para prestar apoio à ocorrência e organizar o trânsito.