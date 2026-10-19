A GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba prendeu três pessoas por furto no Jardim Tropical. O grupo estava em um carro com diversas peças de roupas furtadas de lojas de um centro comercial, avaliadas em cerca de R$ 6 mil.

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O COI (Centro de Operações e Inteligência) recebeu informações da CRIM (Central de Referência em Inteligência e Monitoramento) sobre um veículo suspeito de ser utilizado em furtos em cidades da região. As equipes em patrulhamento foram avisadas, e uma viatura localizou o carro na Alameda Filtros Mann.

Ao receber ordem de parada, o motorista estacionou, desceu do veículo e informou prontamente aos guardas que havia várias peças de roupas furtadas no interior do carro. Segundo ele, as duas mulheres que o acompanhavam eram responsáveis pelos furtos, enquanto ele recebia dinheiro para transportá-las.