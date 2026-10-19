O prefeito de Paulínia, Danilo Barros (PL), protocolou na Câmara um projeto de lei para instituir o Programa Municipal de Apoio à Aquisição da Moradia Própria e a CCIP (Carta de Crédito Imobiliário Paulínia). A medida estabelece um subsídio financeiro de até R$ 100 mil por família, com o objetivo de custear o valor de entrada na compra da casa própria.
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Conforme o texto encaminhado pelo prefeito Danilo Barros, a iniciativa contempla cidadãos enquadrados na Faixa 3 do programa federal Minha Casa, Minha Vida. O montante investido poderá alcançar o limite de R$ 60 milhões anuais, dependendo da disponibilidade orçamentária do município.
Para solicitar o benefício, os interessados devem cumprir requisitos como residência fixa na cidade por um período mínimo de cinco anos, ausência de propriedade de imóvel residencial, inexistência de subsídios habitacionais públicos anteriores e atualização cadastral junto ao setor competente da administração municipal.
O projeto define critérios de prioridade para o atendimento das famílias. Terão preferência núcleos de menor renda, mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, moradores de áreas de risco e cidadãos que comprometem parte expressiva do orçamento doméstico com o pagamento de aluguel.
A Carta de Crédito Imobiliário Paulínia poderá ser somada a outras fontes de financiamento e subsídios, incluindo recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), empréstimos bancários e programas estaduais ou federais, como Casa Paulista, CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) e o próprio Minha Casa, Minha Vida. O texto aguarda apreciação e votação pelo plenário da Câmara.