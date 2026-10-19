O prefeito de Paulínia, Danilo Barros (PL), protocolou na Câmara um projeto de lei para instituir o Programa Municipal de Apoio à Aquisição da Moradia Própria e a CCIP (Carta de Crédito Imobiliário Paulínia). A medida estabelece um subsídio financeiro de até R$ 100 mil por família, com o objetivo de custear o valor de entrada na compra da casa própria.

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Conforme o texto encaminhado pelo prefeito Danilo Barros, a iniciativa contempla cidadãos enquadrados na Faixa 3 do programa federal Minha Casa, Minha Vida. O montante investido poderá alcançar o limite de R$ 60 milhões anuais, dependendo da disponibilidade orçamentária do município.

Para solicitar o benefício, os interessados devem cumprir requisitos como residência fixa na cidade por um período mínimo de cinco anos, ausência de propriedade de imóvel residencial, inexistência de subsídios habitacionais públicos anteriores e atualização cadastral junto ao setor competente da administração municipal.