A Câmara Municipal de Campinas vota nesta segunda-feira (19) um projeto de lei que destina uma área pública de mais de 2 mil metros quadrados, no Jardim Chapadão, para a implantação de uma unidade de saúde. O terreno fica nas proximidades da Avenida Marechal Rondon e pertence ao patrimônio do município. A proposta é de autoria da Prefeitura e será analisada em primeira discussão, durante a 59ª Reunião Ordinária de 2026.

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O Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 11/2025 prevê a destinação formal do imóvel para uso da Secretaria Municipal de Saúde, permitindo que a administração utilize o espaço para ampliar a estrutura de atendimento à população. A área integra uma gleba remanescente da antiga Fazenda Chapadão e já pertence ao poder público municipal.

Atualmente, o terreno está abrangido pela Lei Municipal nº 11.702, de 2003, que autorizou sua venda por meio de concorrência pública. Apesar da autorização, segundo a Prefeitura, não há registro de que o imóvel tenha sido vendido. O novo projeto revoga essa legislação e estabelece que a área seja reservada para serviços públicos de saúde.