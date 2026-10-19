A Prefeitura de Vinhedo abre na segunda-feira (26) as inscrições para a Educação Infantil da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2027. O prazo segue até 10 de novembro e é destinado a crianças de 4 e 5 anos que ainda não estão matriculadas nas escolas municipais. O procedimento deverá ser realizado presencialmente pelos pais ou responsáveis nas unidades indicadas pela Secretaria Municipal de Educação.
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Para participar, a criança deverá completar 4 ou 5 anos até 31 de março de 2027, conforme a etapa escolar pretendida. As inscrições serão divididas em duas categorias: Fase I, para crianças de 4 anos, e Fase II, para as de 5 anos. Ao todo, são 12 unidades disponíveis para a primeira faixa etária e oito para a segunda.
A Secretaria de Educação orienta que os responsáveis procurem uma das escolas correspondentes à idade da criança dentro do período estabelecido. O processo faz parte da organização da rede municipal para o próximo ano letivo e busca atender à demanda de novos alunos na Educação Infantil.
Onde fazer a inscrição para crianças de 4 anos?
Fase I — crianças que completam 4 anos até 31 de março de 2027
- CEI Branca de Neve: Rua Paulo Campos, 148, Vila João XXIII.
- CEI Chapeuzinho Vermelho: Rua São Felipe, 459, Jardim São Matheus.
- CEI Mágico de Oz (meio período): Rua do Café, 255, Vila Garcez.
- CEI Marquês de Rabicó: Rua Albina Negre Búfalo, 80, Jardim Nova Canudos.
- CEI Pedrinho: Rua Alberto Zanon, 188, Residencial Vida Nova I.
- CEI Peter Pan (meio período): Rua dos Vereadores, 51, Vila Planalto.
- CEI Pequeno Polegar: Rua José Ormeneze, 131, Vila João XXIII.
- CEI Sítio do Pica-Pau Amarelo: Avenida Independência, 5.110, Jardim Alba.
- CEI Tia Anastácia: Rua Nicolau Von Zuben, 125, Capela.
- CEI Tio Barnabé: Rodovia Edenor João Tasca, s/nº, Caixa D’Água.
- CEI Turma da Mônica: Rua José Alves de Oliveira, 66, Jardim São Thomé.
- CEI Visconde de Sabugosa: Rua Oito de Março, 65, Jardim Von Zuben.
Onde fazer a inscrição para crianças de 5 anos?
Fase II — crianças que completam 5 anos até 31 de março de 2027
- CEI Emília: Rua Morubixaba, s/nº, Casa Verde.
- CEI Mágico de Oz (meio período): Rua do Café, 255, Vila Garcez.
- CEI Marquês de Rabicó: Rua Albina Negre Búfalo, 80, Jardim Nova Canudos.
- CEI Pedrinho: Rua Alberto Zanon, 188, Residencial Vida Nova I.
- CEI Peter Pan (meio período): Rua dos Vereadores, 51, Vila Planalto.
- CEI Sítio do Pica-Pau Amarelo: Avenida Independência, 5.110, Jardim Alba.
- CEI Tia Anastácia: Rua Nicolau Von Zuben, 125, Capela.
- CEI Tio Barnabé: Rodovia Edenor João Tasca, s/nº, Caixa D’Água.
Prazo e informações
As inscrições poderão ser realizadas de 26 de outubro a 10 de novembro, exclusivamente de forma presencial nas unidades escolares indicadas. A Prefeitura não informou, no comunicado, quais documentos deverão ser apresentados pelos responsáveis.
Em caso de dúvidas sobre o procedimento, a população pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Vinhedo, pelo telefone (19) 3826-8720, ramais 2007 e 2006.