A Prefeitura de Vinhedo abre na segunda-feira (26) as inscrições para a Educação Infantil da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2027. O prazo segue até 10 de novembro e é destinado a crianças de 4 e 5 anos que ainda não estão matriculadas nas escolas municipais. O procedimento deverá ser realizado presencialmente pelos pais ou responsáveis nas unidades indicadas pela Secretaria Municipal de Educação.

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Para participar, a criança deverá completar 4 ou 5 anos até 31 de março de 2027, conforme a etapa escolar pretendida. As inscrições serão divididas em duas categorias: Fase I, para crianças de 4 anos, e Fase II, para as de 5 anos. Ao todo, são 12 unidades disponíveis para a primeira faixa etária e oito para a segunda.

A Secretaria de Educação orienta que os responsáveis procurem uma das escolas correspondentes à idade da criança dentro do período estabelecido. O processo faz parte da organização da rede municipal para o próximo ano letivo e busca atender à demanda de novos alunos na Educação Infantil.