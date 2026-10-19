A Rede Municipal Dr. Mário Gatti aplicou duas multas que somam R$ 250,7 mil à empresa Nordeo Construções e Logística Ltda., responsável pela reforma e ampliação da recepção e da sala de espera da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, em Campinas. As penalidades foram motivadas pelo descumprimento do contrato, após a empresa deixar de concluir a instalação dos sistemas de climatização e exaustão da unidade.

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A construtora havia apresentado, em 18 de setembro, um cronograma no qual se comprometia a colocar os equipamentos em pleno funcionamento até 5 de outubro. O prazo, no entanto, não foi cumprido. O contrato para execução da reforma tem valor de R$ 1.253.976,82, o que significa que as multas aplicadas correspondem a aproximadamente 20% do montante contratado.

Além das penalidades financeiras, a Rede Mário Gatti instaurou procedimentos administrativos para apurar responsabilidades e avaliar outras sanções. Entre as medidas previstas estão o impedimento de participar de licitações e contratar com o poder público e, em situações mais graves, a declaração de inidoneidade. Essas possíveis punições ainda dependem da conclusão dos processos administrativos.