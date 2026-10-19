Uma carga de medicamentos roubados, avaliada em mais de R$ 740 mil, foi localizada pela Polícia Militar em uma residência no bairro Santa Clara, em Monte Mor, na Região Metropolitana de Campinas. Os produtos são da farmacêutica Medley e foram encontrados durante um patrulhamento realizado no sábado (17) por equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).
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A descoberta ocorreu depois que policiais da equipe de Comando de Força Patrulha perceberam uma movimentação suspeita nas proximidades do imóvel. Segundo a corporação, alguns indivíduos tentaram se afastar rapidamente ao perceber a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem de dois homens na área externa da residência.
Durante a averiguação, os policiais encontraram uma grande quantidade de medicamentos armazenados no imóvel. A carga foi avaliada em mais de R$ 740 mil, mas a Polícia Militar não detalhou quais medicamentos foram recuperados nem a quantidade de produtos.
Homens disseram que carga havia sido roubada
De acordo com as informações preliminares da ocorrência, os dois homens abordados afirmaram que os medicamentos eram provenientes de um roubo praticado por uma organização criminosa. A declaração passou a integrar a apuração policial, que busca esclarecer a origem dos produtos e a possível participação dos envolvidos.
A Polícia Militar não informou quando ou onde o roubo da carga aconteceu, nem apresentou detalhes sobre o transporte dos medicamentos até a residência em Monte Mor.
A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas, responsável pelas providências de polícia judiciária. Até a divulgação das informações, o caso ainda estava em andamento, sem confirmação sobre eventuais prisões.
As circunstâncias do roubo e a relação dos homens abordados com a carga recuperada continuam sendo investigadas.