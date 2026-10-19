Uma carga de medicamentos roubados, avaliada em mais de R$ 740 mil, foi localizada pela Polícia Militar em uma residência no bairro Santa Clara, em Monte Mor, na Região Metropolitana de Campinas. Os produtos são da farmacêutica Medley e foram encontrados durante um patrulhamento realizado no sábado (17) por equipes do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

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A descoberta ocorreu depois que policiais da equipe de Comando de Força Patrulha perceberam uma movimentação suspeita nas proximidades do imóvel. Segundo a corporação, alguns indivíduos tentaram se afastar rapidamente ao perceber a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem de dois homens na área externa da residência.

Durante a averiguação, os policiais encontraram uma grande quantidade de medicamentos armazenados no imóvel. A carga foi avaliada em mais de R$ 740 mil, mas a Polícia Militar não detalhou quais medicamentos foram recuperados nem a quantidade de produtos.