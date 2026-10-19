Depois de semanas marcadas por chuvas frequentes e temperaturas instáveis, Campinas terá uma segunda-feira (19) de sol e tempo firme, sem previsão de chuva. A melhora nas condições meteorológicas representa uma trégua na sequência de dias úmidos que marcou a primeira quinzena de outubro, mas não será acompanhada por uma elevação expressiva das temperaturas.

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O destaque do dia será o amanhecer frio, com mínima prevista de apenas 13°C. Mesmo com o afastamento da frente fria que atuou sobre a região, a presença de uma massa de ar mais frio continuará influenciando os termômetros, especialmente nas primeiras horas da manhã.

Ao longo do dia, o sol deve predominar, com poucas nuvens e aumento gradual da temperatura. A máxima prevista é de 24°C, proporcionando uma tarde de clima ameno e agradável, bem diferente do calor intenso que costuma marcar a primavera em Campinas.