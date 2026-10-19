Depois de semanas marcadas por chuvas frequentes e temperaturas instáveis, Campinas terá uma segunda-feira (19) de sol e tempo firme, sem previsão de chuva. A melhora nas condições meteorológicas representa uma trégua na sequência de dias úmidos que marcou a primeira quinzena de outubro, mas não será acompanhada por uma elevação expressiva das temperaturas.
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O destaque do dia será o amanhecer frio, com mínima prevista de apenas 13°C. Mesmo com o afastamento da frente fria que atuou sobre a região, a presença de uma massa de ar mais frio continuará influenciando os termômetros, especialmente nas primeiras horas da manhã.
Ao longo do dia, o sol deve predominar, com poucas nuvens e aumento gradual da temperatura. A máxima prevista é de 24°C, proporcionando uma tarde de clima ameno e agradável, bem diferente do calor intenso que costuma marcar a primavera em Campinas.
Sol volta, mas manhã exige agasalho
A combinação de céu aberto e temperaturas mais baixas deve tornar o início da manhã especialmente frio. Quem sair cedo de casa precisará de agasalho, embora a sensação térmica deva melhorar conforme o sol ganhar força.
A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 94%, enquanto as rajadas de vento poderão atingir 34 km/h. Não há previsão de precipitação ao longo do dia.
A mudança no tempo ocorre depois de um período de chuva acima da média histórica. Somente nos primeiros 16 dias de outubro, Campinas acumulou aproximadamente 169 milímetros de precipitação, superando em cerca de 44% a média climatológica de 117,1 milímetros prevista para o mês inteiro, segundo dados do Cepagri da Unicamp.
Com o retorno do sol, a segunda-feira oferece uma oportunidade para atividades ao ar livre e para a rotina da cidade sem os transtornos provocados pelas chuvas recentes. O tempo firme, porém, não significa a volta do calorão: a influência do ar frio continuará mantendo as temperaturas mais baixas, principalmente no começo do dia.