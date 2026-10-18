A primeira fase do Vestibular 2027 da Unicamp registrou a menor taxa de abstenção em 16 anos. Segundo a Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), 6,38% dos candidatos habilitados não compareceram à prova aplicada neste domingo, 18.
Ao todo, 54.702 dos 58.431 candidatos inscritos para esta etapa fizeram o exame. O índice de ausência ficou abaixo do registrado em 2026, quando a abstenção foi de 6,45%, e também dos percentuais observados na maior parte dos últimos anos.
Para a Comvest, a mudança da aplicação da prova para o período da manhã contribuiu para aumentar a participação dos candidatos. A primeira fase também foi realizada em novas cidades, com o objetivo de aproximar os locais de prova dos estudantes e reduzir a necessidade de deslocamento.
Paulínia tem menor abstenção
Entre os locais de aplicação, Paulínia (SP), que recebeu o vestibular pela primeira vez, registrou a menor taxa de abstenção, de 4%.
A ampliação dos municípios que recebem a prova faz parte da estratégia de facilitar o acesso dos candidatos. Além de aproximar o exame dos estudantes, a medida pode reduzir o fluxo de pessoas em grandes centros, como Campinas.
Na outra ponta, Fortaleza (CE) apresentou o maior índice de ausência, com 14,4%. Segundo a Comvest, o percentual pode estar relacionado à coincidência de data e horário com a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará.
São Paulo, cidade com o maior número de candidatos, registrou abstenção de 5,6%, entre 12.852 inscritos. Em Campinas, que teve 8.606 candidatos, o índice foi de 7,9%.
Histórico de abstenção
O percentual registrado em 2027 é o menor desde 2011, quando a taxa de ausência foi de 6,9%. Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, o índice chegou a 13,8%, o maior da série apresentada pela Comvest.
Confira os índices dos últimos anos:
- 2027: 6,38%
- 2026: 6,45%
- 2025: 7,1%
- 2024: 6,9%
- 2023: 8,1%
- 2022: 7,7%
- 2021: 13,8%
- 2020: 8,27%
- 2019: 8,6%
- 2018: 9,02%
- 2017: 8,64%
- 2016: 8,2%
- 2015: 8%
- 2014: 6,9%
- 2013: 7,6%
- 2012: 7,4%
- 2011: 6,9%
- 2010: 5,3%