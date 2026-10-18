18 de outubro de 2026
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VESTIBULAR

Unicamp registra menor abstenção em vestibular em 16 anos

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Comvest
54,7 mil estudantes prestaram a 1ª fase do vestibular da Unicamp
54,7 mil estudantes prestaram a 1ª fase do vestibular da Unicamp

A primeira fase do Vestibular 2027 da Unicamp registrou a menor taxa de abstenção em 16 anos. Segundo a Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), 6,38% dos candidatos habilitados não compareceram à prova aplicada neste domingo, 18.

Ao todo, 54.702 dos 58.431 candidatos inscritos para esta etapa fizeram o exame. O índice de ausência ficou abaixo do registrado em 2026, quando a abstenção foi de 6,45%, e também dos percentuais observados na maior parte dos últimos anos.

Para a Comvest, a mudança da aplicação da prova para o período da manhã contribuiu para aumentar a participação dos candidatos. A primeira fase também foi realizada em novas cidades, com o objetivo de aproximar os locais de prova dos estudantes e reduzir a necessidade de deslocamento.

Paulínia tem menor abstenção

Entre os locais de aplicação, Paulínia (SP), que recebeu o vestibular pela primeira vez, registrou a menor taxa de abstenção, de 4%.

A ampliação dos municípios que recebem a prova faz parte da estratégia de facilitar o acesso dos candidatos. Além de aproximar o exame dos estudantes, a medida pode reduzir o fluxo de pessoas em grandes centros, como Campinas.

Na outra ponta, Fortaleza (CE) apresentou o maior índice de ausência, com 14,4%. Segundo a Comvest, o percentual pode estar relacionado à coincidência de data e horário com a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará.

São Paulo, cidade com o maior número de candidatos, registrou abstenção de 5,6%, entre 12.852 inscritos. Em Campinas, que teve 8.606 candidatos, o índice foi de 7,9%.

Histórico de abstenção

O percentual registrado em 2027 é o menor desde 2011, quando a taxa de ausência foi de 6,9%. Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, o índice chegou a 13,8%, o maior da série apresentada pela Comvest.

Confira os índices dos últimos anos:

  • 2027: 6,38%
  • 2026: 6,45%
  • 2025: 7,1%
  • 2024: 6,9%
  • 2023: 8,1%
  • 2022: 7,7%
  • 2021: 13,8%
  • 2020: 8,27%
  • 2019: 8,6%
  • 2018: 9,02%
  • 2017: 8,64%
  • 2016: 8,2%
  • 2015: 8%
  • 2014: 6,9%
  • 2013: 7,6%
  • 2012: 7,4%
  • 2011: 6,9%
  • 2010: 5,3%

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