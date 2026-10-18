A primeira fase do Vestibular 2027 da Unicamp registrou a menor taxa de abstenção em 16 anos. Segundo a Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), 6,38% dos candidatos habilitados não compareceram à prova aplicada neste domingo, 18.

Ao todo, 54.702 dos 58.431 candidatos inscritos para esta etapa fizeram o exame. O índice de ausência ficou abaixo do registrado em 2026, quando a abstenção foi de 6,45%, e também dos percentuais observados na maior parte dos últimos anos.

Para a Comvest, a mudança da aplicação da prova para o período da manhã contribuiu para aumentar a participação dos candidatos. A primeira fase também foi realizada em novas cidades, com o objetivo de aproximar os locais de prova dos estudantes e reduzir a necessidade de deslocamento.