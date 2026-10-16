Os seis novos radares instalados nas avenidas John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez e Barão de Itapura, em Campinas, registraram 22.561 irregularidades no primeiro mês de funcionamento. Os equipamentos começaram a operar em 15 de setembro e flagraram principalmente motoristas avançando o sinal vermelho, além de casos de excesso de velocidade e parada sobre a faixa de pedestres. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (16) pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).
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Do total, 12.407 registros foram de avanço de sinal vermelho, o equivalente a aproximadamente 55% das ocorrências. Outros 9.982 envolveram veículos acima do limite de 50 km/h, enquanto 172 foram relacionados à parada sobre a faixa de pedestres. Os dados ainda não representam multas efetivamente aplicadas, já que os registros passam por análise e podem ser cancelados ou contestados.
Segundo a Emdec, cerca de 35% dos registros captados pelos equipamentos são convertidos em infrações, em média. Aplicado ao volume do primeiro mês, esse percentual corresponderia a aproximadamente 7,9 mil autuações, mas o número definitivo ainda não foi informado.
John Boyd Dunlop concentra maior número de flagrantes
Reprodução/EMDEC
O ponto com mais irregularidades fica na Avenida John Boyd Dunlop, no cruzamento com a Rua José Rosolen, no sentido Centro–bairro, próximo à Rua Moacir Penachin. Foram 9.213 registros em um mês, sendo 6.549 avanços de sinal vermelho, 2.587 excessos de velocidade e 77 paradas sobre a faixa.
Na mesma avenida, no sentido bairro–Centro, próximo à Rua Benedito Franco, os equipamentos contabilizaram 1.757 irregularidades, das quais 1.361 foram por excesso de velocidade.
Na Avenida Ruy Rodriguez, os dois pontos próximos ao Atacadão registraram, juntos, 4.529 ocorrências, com predominância de excesso de velocidade. Já no cruzamento com a Rua Antônia Ceregatti Albieri foram 2.531 registros, incluindo 1.852 avanços de sinal vermelho.
Na região central, o radar da Avenida Barão de Itapura com a Rua Andrade Neves contabilizou 4.531 irregularidades. Desse total, 3.231 foram avanços de sinal vermelho, 1.237 excessos de velocidade e 63 paradas sobre a faixa.
Campinas chega a 154 pontos de fiscalização
Os seis equipamentos fazem parte de uma ampliação que também incluiu outros quatro pontos ativados em 20 de agosto, nos corredores Campo Grande e Ouro Verde. Esses radares, instalados na John Boyd Dunlop e na Ruy Rodriguez, registraram 9.410 irregularidades entre agosto e outubro, ainda não convertidas em multas.
Com as duas etapas de expansão, Campinas passou de 144 para 154 pontos de fiscalização eletrônica, sendo 86 equipamentos em semáforos e 68 radares fixos de velocidade.
A Emdec informou que os dez locais escolhidos para receber os novos equipamentos somaram 210 sinistros de trânsito entre 2023 e 2026, um dos critérios utilizados para justificar a ampliação da fiscalização.
Entre os flagrantes do primeiro mês estão motociclistas ocultando placas ao avançar semáforos, veículos circulando mais de 50% acima do limite permitido e equipamentos autopropelidos, como determinados modelos de patinetes elétricos, trafegando em velocidade irregular.
Emdec aponta redução de acidentes fatais
A empresa também apresentou dados sobre o comportamento dos motoristas nos pontos monitorados. Até agosto, foram registradas 628,3 milhões de passagens de veículos pelos radares, que resultaram em 375,6 mil multas eletrônicas, o equivalente a aproximadamente 0,06% das passagens.
Outro levantamento da Emdec comparou ocorrências fatais em pontos que receberam fiscalização eletrônica a partir de 2022. Segundo a empresa, os registros passaram de nove para dois após a instalação dos equipamentos, redução de 77,8%. A autarquia associa o resultado à presença dos radares, embora a comparação, isoladamente, não permita determinar quantas mortes foram efetivamente evitadas.