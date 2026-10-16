Os seis novos radares instalados nas avenidas John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez e Barão de Itapura, em Campinas, registraram 22.561 irregularidades no primeiro mês de funcionamento. Os equipamentos começaram a operar em 15 de setembro e flagraram principalmente motoristas avançando o sinal vermelho, além de casos de excesso de velocidade e parada sobre a faixa de pedestres. Os números foram divulgados nesta sexta-feira (16) pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

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Do total, 12.407 registros foram de avanço de sinal vermelho, o equivalente a aproximadamente 55% das ocorrências. Outros 9.982 envolveram veículos acima do limite de 50 km/h, enquanto 172 foram relacionados à parada sobre a faixa de pedestres. Os dados ainda não representam multas efetivamente aplicadas, já que os registros passam por análise e podem ser cancelados ou contestados.

Segundo a Emdec, cerca de 35% dos registros captados pelos equipamentos são convertidos em infrações, em média. Aplicado ao volume do primeiro mês, esse percentual corresponderia a aproximadamente 7,9 mil autuações, mas o número definitivo ainda não foi informado.