A Prefeitura de Valinhos retirou aproximadamente cinco toneladas de resíduos descartados irregularmente na Rua Rosa Belmiro Ramos, no bairro Ortizes. Após a limpeza, equipes da Secretaria de Serviços Públicos instalaram novas placas de proibição de descarte de lixo para tentar impedir que o local volte a ser utilizado como depósito clandestino.

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O volume recolhido chama a atenção para um problema que afeta vias públicas, terrenos baldios e áreas verdes do município. Além de prejudicar a conservação dos espaços urbanos, o acúmulo irregular de resíduos pode provocar danos ambientais e exigir novas operações de limpeza custeadas pelo poder público.

A Prefeitura informou que o município dispõe de dois ecopontos para o recebimento de materiais da população. Um deles fica no bairro São Cristóvão, próximo ao ponto onde foram retiradas as cinco toneladas de resíduos. Os espaços funcionam de segunda-feira a sábado, exceto feriados, das 7h40 às 16h.