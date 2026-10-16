A Prefeitura de Valinhos retirou aproximadamente cinco toneladas de resíduos descartados irregularmente na Rua Rosa Belmiro Ramos, no bairro Ortizes. Após a limpeza, equipes da Secretaria de Serviços Públicos instalaram novas placas de proibição de descarte de lixo para tentar impedir que o local volte a ser utilizado como depósito clandestino.
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O volume recolhido chama a atenção para um problema que afeta vias públicas, terrenos baldios e áreas verdes do município. Além de prejudicar a conservação dos espaços urbanos, o acúmulo irregular de resíduos pode provocar danos ambientais e exigir novas operações de limpeza custeadas pelo poder público.
A Prefeitura informou que o município dispõe de dois ecopontos para o recebimento de materiais da população. Um deles fica no bairro São Cristóvão, próximo ao ponto onde foram retiradas as cinco toneladas de resíduos. Os espaços funcionam de segunda-feira a sábado, exceto feriados, das 7h40 às 16h.
Descarte irregular pode gerar multa
A prática é proibida pelo Código de Posturas de Valinhos, previsto na Lei Municipal nº 2.953/1996, e os responsáveis estão sujeitos à aplicação de multa. Moradores que identificarem descarte clandestino podem fazer denúncias pelo telefone 156, da Prefeitura, ou pelo 153, da Guarda Civil Municipal.
O secretário de Serviços Públicos, Lucas Schiavi, conhecido como Fumacinha, afirmou que a manutenção da limpeza depende também da colaboração dos moradores.
“Esse trabalho de limpeza feito pela Prefeitura é importante, mas precisamos também da colaboração da população para que esses locais permaneçam sempre limpos. A cidade dispõe de ecopontos para a destinação adequada dos materiais, e jogar lixo em vias públicas e terrenos é uma prática proibida, que pode gerar multa”, destacou.
Onde ficam os ecopontos de Valinhos?
Os dois pontos municipais de recebimento de resíduos estão localizados nos seguintes endereços:
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São Cristóvão: Rua Marquês de Itu, 170.
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Santa Gertrudes: Rua Antônio Cremasco, próximo ao número 165.
Ambos funcionam das 7h40 às 16h, de segunda-feira a sábado, com exceção dos feriados.