A Galeria dos Ex-presidentes da Câmara Municipal de Campinas passou a se chamar Vereador Francisco Sellin, em homenagem ao ex-parlamentar que presidiu o Legislativo no biênio 1997-1998 e exerceu cinco mandatos na Casa. A placa com o novo nome foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (16), durante uma cerimônia que reuniu familiares e representantes do Legislativo.

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A iniciativa partiu da vereadora Debora Palermo (PL) e reconhece a trajetória política de Sellin, que morreu em 1º de março de 2025, aos 89 anos. A homenagem foi realizada pouco antes da data em que o ex-vereador completaria 91 anos, em 24 de outubro.

O presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), participou da solenidade e relembrou a convivência política com Sellin. Os dois foram eleitos vereadores pela primeira vez em 1988 e trabalharam juntos na elaboração da Lei Orgânica de Campinas.