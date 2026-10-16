A Galeria dos Ex-presidentes da Câmara Municipal de Campinas passou a se chamar Vereador Francisco Sellin, em homenagem ao ex-parlamentar que presidiu o Legislativo no biênio 1997-1998 e exerceu cinco mandatos na Casa. A placa com o novo nome foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (16), durante uma cerimônia que reuniu familiares e representantes do Legislativo.
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A iniciativa partiu da vereadora Debora Palermo (PL) e reconhece a trajetória política de Sellin, que morreu em 1º de março de 2025, aos 89 anos. A homenagem foi realizada pouco antes da data em que o ex-vereador completaria 91 anos, em 24 de outubro.
O presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos), participou da solenidade e relembrou a convivência política com Sellin. Os dois foram eleitos vereadores pela primeira vez em 1988 e trabalharam juntos na elaboração da Lei Orgânica de Campinas.
“Tem sido uma tradição da Câmara nomear alguns espaços com o nome de pessoas que foram vereadores, como reconhecimento do trabalho que executaram”, afirmou Rossini. Ele também destacou a atuação de Sellin nas áreas sociais e de segurança pública. “Ele foi um vereador que dignificou, honrou os mandatos e soube representar muito bem o Poder Legislativo”, acrescentou.
Família relembra trajetória do ex-vereador
Divulgação/CMC
A cerimônia também foi marcada pelas lembranças dos familiares. Denise Sellin, filha do ex-parlamentar, destacou o equilíbrio do pai na condução dos trabalhos legislativos e recordou os 30 anos em que trabalharam juntos no escritório de despachante da família.
“Foi o Francisco que me ensinou tudo, não só do trabalho, mas para a vida; foi o meu exemplo”, declarou.
Outra filha, Sandra Sellin, ressaltou o incentivo que recebia do pai para enfrentar desafios. Já a neta Patrícia Sellin afirmou que a homenagem representa o reconhecimento da contribuição do avô à cidade.
Cinco mandatos e presidência da Câmara
Arquivo Câmara de Campinas
Francisco Sellin iniciou sua trajetória política na eleição de 1988, assumindo o primeiro mandato de vereador em 1989. Ao longo da carreira, ocupou uma cadeira na Câmara por cinco mandatos, incluindo o período de 2005 a 2012, quando retornou ao Legislativo para seus dois últimos mandatos.
Na eleição para a legislatura de 1997 a 2000, foi o segundo vereador mais votado de Campinas. Durante sua passagem pela Câmara, apresentou propostas relacionadas à educação para o trânsito nas escolas municipais e à concessão de isenções tributárias para entidades assistenciais.
Além da atuação política, Sellin integrou a Guarda Civil de São Paulo e trabalhou na Polícia Militar Rodoviária. Também fundou um escritório de despachante em Campinas.
Casado com Aparecida Pellegrini, conhecida como dona Cida, Francisco Sellin deixou quatro filhos, seis netos e onze bisnetos. Com a homenagem, seu nome passa a identificar permanentemente o espaço dedicado à memória dos ex-presidentes da Câmara de Campinas.