Os candidatos que vão prestar a primeira fase do vestibular da Unicamp neste domingo (18) terão um esquema especial de transporte público em Campinas. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) determinou que as operadoras mantenham ônibus de reserva nos terminais Central e Barão Geraldo, para atender a um eventual aumento na procura pelo serviço.

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O reforço estará disponível das 7h às 15h30, com um veículo de reserva em cada terminal. Os ônibus adicionais não circularão obrigatoriamente durante todo o período: serão acionados pelas equipes de fiscalização da Emdec caso seja identificado aumento na demanda, principalmente nos horários de chegada e saída dos candidatos.

A operação especial também está prevista para 29 de novembro, data da primeira prova da segunda fase do vestibular.