Os candidatos que vão prestar a primeira fase do vestibular da Unicamp neste domingo (18) terão um esquema especial de transporte público em Campinas. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) determinou que as operadoras mantenham ônibus de reserva nos terminais Central e Barão Geraldo, para atender a um eventual aumento na procura pelo serviço.
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O reforço estará disponível das 7h às 15h30, com um veículo de reserva em cada terminal. Os ônibus adicionais não circularão obrigatoriamente durante todo o período: serão acionados pelas equipes de fiscalização da Emdec caso seja identificado aumento na demanda, principalmente nos horários de chegada e saída dos candidatos.
A operação especial também está prevista para 29 de novembro, data da primeira prova da segunda fase do vestibular.
Linhas que atendem a região da Unicamp
Os estudantes que farão as provas na região da Cidade Universitária também poderão utilizar as linhas 351 e 357 (PUCC), que já operam normalmente aos domingos.
A linha 351 parte da Avenida Moraes Salles e conta com dois ônibus, com intervalos previstos de 50 minutos. Já a linha 357 sai do Terminal Metropolitano e também opera com dois veículos, com intervalos de aproximadamente 65 minutos.
A recomendação é que os candidatos consultem previamente os horários e itinerários e programem o deslocamento com antecedência, considerando o movimento esperado no dia do exame.
Linha 230 terá reforço a partir de segunda-feira
Além da operação especial para o vestibular, a Emdec anunciou uma mudança na linha 230 (Jardim Ipaussurama / Parque dos Resedás), que receberá um ônibus adicional nos dias úteis a partir de segunda-feira (19).
Com o reforço, a linha passará a operar com cinco veículos e intervalos de 32 minutos. As partidas do Jardim Ipaussurama ocorrerão entre 4h50 e 23h, enquanto os ônibus sairão do Parque dos Resedás entre 6h10 e 23h.