O Bosque Ferdinando Tilli, no Parque Valença, região Noroeste de Campinas, foi fechado nesta sexta-feira (16) depois que o acumulado de chuva chegou a 82 milímetros em 72 horas. A medida é preventiva e segue as regras municipais de segurança para parques e bosques durante períodos de chuva intensa. A Prefeitura fará uma nova avaliação neste sábado (17), mas ainda não informou quando o espaço será reaberto.

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O fechamento ocorre porque o volume registrado na região ultrapassou o limite de 80 milímetros de chuva em três dias, estabelecido pelo decreto municipal nº 24.684, de 13 de outubro. A norma regulamenta a Operação Chuvas de Verão e Enfrentamento aos Efeitos do El Niño 2026/2027 e determina a suspensão da visitação em áreas verdes municipais quando esse índice é atingido.

Entre as regiões monitoradas, a Noroeste apresentou o maior volume de precipitação no período, com 82 milímetros. Nas demais áreas, os acumulados ficaram abaixo do limite: 33 milímetros na Sul, 31 na Norte, 27 na Centro/Leste e 25 na Sudoeste.