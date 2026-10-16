O Bosque Ferdinando Tilli, no Parque Valença, região Noroeste de Campinas, foi fechado nesta sexta-feira (16) depois que o acumulado de chuva chegou a 82 milímetros em 72 horas. A medida é preventiva e segue as regras municipais de segurança para parques e bosques durante períodos de chuva intensa. A Prefeitura fará uma nova avaliação neste sábado (17), mas ainda não informou quando o espaço será reaberto.
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O fechamento ocorre porque o volume registrado na região ultrapassou o limite de 80 milímetros de chuva em três dias, estabelecido pelo decreto municipal nº 24.684, de 13 de outubro. A norma regulamenta a Operação Chuvas de Verão e Enfrentamento aos Efeitos do El Niño 2026/2027 e determina a suspensão da visitação em áreas verdes municipais quando esse índice é atingido.
Entre as regiões monitoradas, a Noroeste apresentou o maior volume de precipitação no período, com 82 milímetros. Nas demais áreas, os acumulados ficaram abaixo do limite: 33 milímetros na Sul, 31 na Norte, 27 na Centro/Leste e 25 na Sudoeste.
Chuva provoca quedas de árvores
Além do fechamento do bosque, a chuva provocou três ocorrências entre a noite de quinta-feira (15) e a manhã desta sexta-feira (16). Duas envolveram quedas de árvores e uma foi registrada após um galho atingir um veículo. Não houve vítimas, segundo a Prefeitura.
As quedas de árvores ocorreram na Rua Salvador Lombardi Neto, no Jardim Eulina, e na Avenida Engenheiro Antônio Francisco Paulo Souza, na região do Jardim São Vicente. Já na Avenida Coronel Silva Telles, no Cambuí, um galho caiu sobre um automóvel.
O Bosque Ferdinando Tilli fica na Rua Olinto Gardelin, sem número, no Parque Valença, e normalmente funciona todos os dias, das 6h às 18h. Esse horário permanece suspenso durante o fechamento preventivo. A avaliação prevista para sábado não significa que a visitação será retomada no mesmo dia.