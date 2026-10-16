Uma carga de feijão que caiu de um caminhão provocou quatro quilômetros de lentidão no Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), em Campinas, na manhã desta sexta-feira (16). O incidente obrigou a interdição de uma faixa da pista Sul, no sentido das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, para a retirada dos grãos espalhados pelo asfalto.

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A ocorrência foi registrada às 6h17, nas proximidades do km 4 da rodovia. O bloqueio da faixa 1 começou às 7h11, enquanto equipes da concessionária Rota das Bandeiras foram mobilizadas para realizar a limpeza e restabelecer as condições de segurança para os motoristas.

Segundo a concessionária, a interdição para limpeza ocorre na altura do km 5, afetando o fluxo de veículos que seguem em direção às rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Uma equipe de conservação chegou ao local às 7h58 e iniciou os trabalhos para a retirada do material.