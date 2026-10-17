Campinas será sede, nesta segunda (19) e terça-feira (20), da terceira edição do OPUS – Feira e Seminário de Construção e Arquitetura Religiosa, encontro que reunirá especialistas para discutir os desafios de projetar, construir, reformar e restaurar igrejas e outros espaços religiosos. O evento será realizado no Golden Park Campinas Viracopos, no Distrito Industrial, das 9h às 19h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A programação inclui palestras, workshops, demonstrações práticas e exposição de produtos e serviços voltados à construção religiosa. Entre os assuntos estão acústica, sonorização, vitrais, mosaicos, patrimônio histórico, legislação e arte sacra, além das particularidades arquitetônicas dos espaços destinados às celebrações religiosas.

O encontro tem coordenação técnica do arquiteto e urbanista Eduardo Faust, especialista em espaços litúrgicos e arte sacra, com mais de 300 projetos de igrejas, catedrais, santuários e mosteiros realizados em mais de 200 cidades brasileiras.