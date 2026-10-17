Campinas será sede, nesta segunda (19) e terça-feira (20), da terceira edição do OPUS – Feira e Seminário de Construção e Arquitetura Religiosa, encontro que reunirá especialistas para discutir os desafios de projetar, construir, reformar e restaurar igrejas e outros espaços religiosos. O evento será realizado no Golden Park Campinas Viracopos, no Distrito Industrial, das 9h às 19h.
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A programação inclui palestras, workshops, demonstrações práticas e exposição de produtos e serviços voltados à construção religiosa. Entre os assuntos estão acústica, sonorização, vitrais, mosaicos, patrimônio histórico, legislação e arte sacra, além das particularidades arquitetônicas dos espaços destinados às celebrações religiosas.
O encontro tem coordenação técnica do arquiteto e urbanista Eduardo Faust, especialista em espaços litúrgicos e arte sacra, com mais de 300 projetos de igrejas, catedrais, santuários e mosteiros realizados em mais de 200 cidades brasileiras.
“Uma igreja não é simplesmente uma edificação convencional. Existem questões litúrgicas, arquitetônicas, artísticas, acústicas, técnicas, legais e patrimoniais que precisam conversar entre si”, explica Faust.
Debates vão da tradição à tecnologia
Na segunda-feira (19), a programação começa com uma análise do cenário atual da arquitetura sacra brasileira. Ao longo do dia, os participantes poderão acompanhar discussões sobre batistérios, soluções acústicas, geometria áurea, vitrais e o legado do artista sacro Claudio Pastro, dez anos após sua morte.
Na terça-feira (20), os debates abordarão a relação entre arquitetura moderna e tradicional, a instalação de campanários, a utilização de mosaicos e as características dos espaços litúrgicos. Também está prevista uma palestra sobre o rito pós-Concílio Vaticano II e a Missa Tridentina.
Um dos destaques do segundo dia será a apresentação de Eduardo Faust sobre as etapas necessárias para construir uma igreja, desde a concepção arquitetônica e a elaboração dos projetos até a regularização e a execução da obra.
O evento é direcionado a arquitetos, engenheiros, artistas sacros, estudantes, religiosos e integrantes de comissões responsáveis por obras em dioceses, arquidioceses e outras instituições. A iniciativa é realizada pela Para Igrejas e conta com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.
Confira a programação
Segunda-feira, 19 de outubro
- 9h às 9h15: Panorama atual da Arquitetura Sacra no Brasil — Eduardo Faust.
- 9h15 às 9h45: Estudos de caso na execução de forros e painéis acústicos — Garbe.
- 10h30 às 12h30: Batistério: arquitetura e arte aplicada aos espaços atuais — Frei Sidney Machado.
- 14h às 15h30: Reflexões sobre o legado de Claudio Pastro — Wilma Tommaso.
- 16h30 às 17h30: Geometria Áurea e Simbologia aplicada à arquitetura — Eduardo Faust.
- 17h30 às 18h: Sonorização especializada para arquitetura de igrejas — Auravox.
- 18h às 18h30: Vitrais: técnica, simbologia e aplicação — Sunniva Geuer.
Terça-feira, 20 de outubro
- 9h às 9h15: Moderno versus tradicional na arquitetura sacra — Eduardo Faust.
- 9h15 às 9h45: Construindo e instalando campanários — Marcelo Campos
- 10h30 às 12h30: Em defesa da Missa Nova: reflexão sobre o rito pós-Concílio Vaticano II e a Missa Tridentina — Padre José Eduardo.
- 14h às 14h45: Mosaico: história, técnica, simbologia e aplicação — Posenato.
- 14h45 às 15h30: Sonorização para o espaço litúrgico — Renan Dias da Silva.
- 16h30 às 18h: Passo a passo da construção de igrejas — Eduardo Faust.
Serviço
III OPUS – Feira e Seminário de Construção e Arquitetura Religiosa
- Data: 19 e 20 de outubro de 2026, segunda e terça-feira.
- Horário: das 9h às 19h.
- Local: Golden Park Campinas Viracopos.
- Endereço: Rua Antônio Luchiari, 900, Distrito Industrial, Campinas.
- Inscrições: pela plataforma Sympla.
- Realização: Para Igrejas.