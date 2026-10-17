17 de outubro de 2026
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ARQUITETURA E FÉ

Campinas recebe feira sobre construção e reforma de igrejas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
III OPUS acontece nos dias 19 e 20 de outubro, com palestras sobre arquitetura sacra, restauração, acústica, vitrais e construção de templos.
III OPUS acontece nos dias 19 e 20 de outubro, com palestras sobre arquitetura sacra, restauração, acústica, vitrais e construção de templos.

Campinas será sede, nesta segunda (19) e terça-feira (20), da terceira edição do OPUS – Feira e Seminário de Construção e Arquitetura Religiosa, encontro que reunirá especialistas para discutir os desafios de projetar, construir, reformar e restaurar igrejas e outros espaços religiosos. O evento será realizado no Golden Park Campinas Viracopos, no Distrito Industrial, das 9h às 19h.

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A programação inclui palestras, workshops, demonstrações práticas e exposição de produtos e serviços voltados à construção religiosa. Entre os assuntos estão acústica, sonorização, vitrais, mosaicos, patrimônio histórico, legislação e arte sacra, além das particularidades arquitetônicas dos espaços destinados às celebrações religiosas.

O encontro tem coordenação técnica do arquiteto e urbanista Eduardo Faust, especialista em espaços litúrgicos e arte sacra, com mais de 300 projetos de igrejas, catedrais, santuários e mosteiros realizados em mais de 200 cidades brasileiras.

“Uma igreja não é simplesmente uma edificação convencional. Existem questões litúrgicas, arquitetônicas, artísticas, acústicas, técnicas, legais e patrimoniais que precisam conversar entre si”, explica Faust.

Debates vão da tradição à tecnologia

Na segunda-feira (19), a programação começa com uma análise do cenário atual da arquitetura sacra brasileira. Ao longo do dia, os participantes poderão acompanhar discussões sobre batistérios, soluções acústicas, geometria áurea, vitrais e o legado do artista sacro Claudio Pastro, dez anos após sua morte.

Na terça-feira (20), os debates abordarão a relação entre arquitetura moderna e tradicional, a instalação de campanários, a utilização de mosaicos e as características dos espaços litúrgicos. Também está prevista uma palestra sobre o rito pós-Concílio Vaticano II e a Missa Tridentina.

Um dos destaques do segundo dia será a apresentação de Eduardo Faust sobre as etapas necessárias para construir uma igreja, desde a concepção arquitetônica e a elaboração dos projetos até a regularização e a execução da obra.

O evento é direcionado a arquitetos, engenheiros, artistas sacros, estudantes, religiosos e integrantes de comissões responsáveis por obras em dioceses, arquidioceses e outras instituições. A iniciativa é realizada pela Para Igrejas e conta com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas.

Confira a programação

Segunda-feira, 19 de outubro

  • 9h às 9h15: Panorama atual da Arquitetura Sacra no Brasil Eduardo Faust.
  • 9h15 às 9h45: Estudos de caso na execução de forros e painéis acústicos Garbe.
  • 10h30 às 12h30: Batistério: arquitetura e arte aplicada aos espaços atuais Frei Sidney Machado.
  • 14h às 15h30: Reflexões sobre o legado de Claudio Pastro Wilma Tommaso.
  • 16h30 às 17h30: Geometria Áurea e Simbologia aplicada à arquitetura Eduardo Faust.
  • 17h30 às 18h: Sonorização especializada para arquitetura de igrejas Auravox.
  • 18h às 18h30: Vitrais: técnica, simbologia e aplicação Sunniva Geuer.

Terça-feira, 20 de outubro

  • 9h às 9h15: Moderno versus tradicional na arquitetura sacra Eduardo Faust.
  • 9h15 às 9h45: Construindo e instalando campanários Marcelo Campos
  • 10h30 às 12h30: Em defesa da Missa Nova: reflexão sobre o rito pós-Concílio Vaticano II e a Missa Tridentina Padre José Eduardo.
  • 14h às 14h45: Mosaico: história, técnica, simbologia e aplicação Posenato.
  • 14h45 às 15h30: Sonorização para o espaço litúrgico Renan Dias da Silva.
  • 16h30 às 18h: Passo a passo da construção de igrejas Eduardo Faust.

Serviço

III OPUS – Feira e Seminário de Construção e Arquitetura Religiosa

  • Data: 19 e 20 de outubro de 2026, segunda e terça-feira.
  • Horário: das 9h às 19h.
  • Local: Golden Park Campinas Viracopos.
  • Endereço: Rua Antônio Luchiari, 900, Distrito Industrial, Campinas.
  • Inscrições: pela plataforma Sympla.
  • Realização: Para Igrejas.

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