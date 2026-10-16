Um caminhão carregado com mais de 200 volumes de mercadorias do Mercado Livre foi recuperado pela Polícia Militar em Hortolândia, pouco depois de ter sido roubado em Sumaré. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (15), no Jardim Conceição, e terminou com a prisão de um suspeito e a apreensão de um simulacro de arma de fogo.

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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) receberam informações sobre o roubo e passaram a acompanhar a localização do veículo por meio de dados de monitoramento. Com a indicação da região onde o caminhão poderia estar, as equipes intensificaram o patrulhamento e conseguiram encontrá-lo.

Ao chegarem ao endereço, os agentes avistaram um grupo de pessoas manuseando as caixas transportadas pelo caminhão. Com a aproximação das viaturas, os suspeitos abandonaram a movimentação da carga e correram em direção a uma área de mata nas proximidades.