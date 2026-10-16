16 de outubro de 2026
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CARGA RECUPERADA

PM recupera caminhão do Mercado Livre roubado e prende ladrão

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículo foi localizado em Hortolândia com mais de 200 volumes de mercadorias; suspeitos fugiram para área de mata e um homem acabou preso.
Veículo foi localizado em Hortolândia com mais de 200 volumes de mercadorias; suspeitos fugiram para área de mata e um homem acabou preso.

Um caminhão carregado com mais de 200 volumes de mercadorias do Mercado Livre foi recuperado pela Polícia Militar em Hortolândia, pouco depois de ter sido roubado em Sumaré. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (15), no Jardim Conceição, e terminou com a prisão de um suspeito e a apreensão de um simulacro de arma de fogo.

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Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) receberam informações sobre o roubo e passaram a acompanhar a localização do veículo por meio de dados de monitoramento. Com a indicação da região onde o caminhão poderia estar, as equipes intensificaram o patrulhamento e conseguiram encontrá-lo.

Ao chegarem ao endereço, os agentes avistaram um grupo de pessoas manuseando as caixas transportadas pelo caminhão. Com a aproximação das viaturas, os suspeitos abandonaram a movimentação da carga e correram em direção a uma área de mata nas proximidades.

Durante a ação, um homem foi detido pelos policiais. Com ele, segundo a corporação, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e caixas com produtos retirados do veículo roubado. Não foi informado quantos outros suspeitos participaram da ocorrência nem se houve novas detenções.

Caminhão e mercadorias recuperados

A Polícia Militar confirmou que o caminhão e a carga, composta por mais de 200 volumes, foram recuperados. O material transportado pertencia a uma operação de entregas do Mercado Livre, mas a corporação não divulgou o valor estimado das mercadorias.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Hortolândia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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