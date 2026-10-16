Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Americana prenderam, na tarde de quinta-feira (15), em Santa Bárbara d'Oeste, um homem de 36 anos suspeito de estuprar a própria enteada, uma menina de 12 anos.
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Segundo a investigação, o crime teria ocorrido em Americana, na casa da vítima, na semana passada. O suspeito era namorado da mãe da menina à época dos fatos.
O homem já havia sido detido na última sexta-feira (9), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, mas acabou liberado após prestar depoimento. Como o abuso teria acontecido no início da semana, não foi possível configurar a prisão em flagrante.
Apesar da liberação, ele seguiu como investigado, e a DDM solicitou à Justiça sua prisão temporária, que foi concedida. O mandado foi cumprido por volta das 14h, após buscas em diversos endereços. O suspeito foi localizado na Rua João Eduardo Macknight, no bairro Conquista, em Santa Bárbara d'Oeste.
Ele foi conduzido à sede da delegacia especializada, onde permanece à disposição das autoridades. A prisão temporária tem validade de 30 dias e pode ser convertida em preventiva pela Justiça, conforme o andamento das investigações.