Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Americana prenderam, na tarde de quinta-feira (15), em Santa Bárbara d'Oeste, um homem de 36 anos suspeito de estuprar a própria enteada, uma menina de 12 anos.

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Segundo a investigação, o crime teria ocorrido em Americana, na casa da vítima, na semana passada. O suspeito era namorado da mãe da menina à época dos fatos.

O homem já havia sido detido na última sexta-feira (9), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, mas acabou liberado após prestar depoimento. Como o abuso teria acontecido no início da semana, não foi possível configurar a prisão em flagrante.