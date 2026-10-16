Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de quase quatro quilos de entorpecentes, uma arma de fogo, munições e máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial na Rua São Gouvêia, no bairro San Martin, em Sumaré.

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Segundo a corporação, os policiais foram acionados para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas, posse de armas e presença de máquinas de jogos de azar no local. Ao chegarem, dois indivíduos foram abordados, e o responsável pelo estabelecimento autorizou a entrada da equipe para vistoria.

Durante as buscas, os agentes localizaram máquinas caça-níqueis, entorpecentes, simulacros de arma de fogo e dinheiro em espécie. A partir de novas informações obtidas no local, as equipes seguiram para um imóvel próximo, onde encontraram mais drogas, uma arma de fogo, munições, uma balança de precisão e materiais usados na preparação e no comércio de entorpecentes.