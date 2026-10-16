A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tentativa de homicídio no bairro Jardim Marajoara, em Pedreira. Segundo informações preliminares, ele teria pulado o muro de uma residência onde estava uma mulher e tentado matar a vítima com golpes de faca.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com a ocorrência, após invadir o imóvel e arrombar a porta, o suspeito perguntou o nome da vítima. Ao confirmar a identidade dela, passou a desferir diversos golpes de faca. A mulher estava acompanhada do filho, de 4 anos, que presenciou toda a ação.
Mesmo ferida por múltiplos golpes, a vítima tentou se esquivar e, em determinado momento, conseguiu empurrar o agressor e gritar por socorro. Diante da reação e dos pedidos de ajuda, o homem se assustou e fugiu, pulando novamente o muro da casa.
Moradores das proximidades ouviram os gritos e intervieram, conseguindo conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Ao chegar ao local, a equipe colheu as informações iniciais e constatou que o indivíduo portava uma chave de fenda, uma parafusadeira, uma chave de motocicleta e uma placa veicular.
A partir disso, os policiais realizaram buscas na região e localizaram, a cerca de 30 metros de distância, uma motocicleta estacionada cuja numeração correspondia à placa encontrada com o suspeito. Questionado, o homem negou as agressões e afirmou que estava apenas de passagem pelo local. No entanto, foi reconhecido pela vítima.
A mulher recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o suspeito permaneceu preso por tentativa de homicídio. O material apreendido com ele também foi encaminhado às autoridades.