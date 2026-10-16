A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tentativa de homicídio no bairro Jardim Marajoara, em Pedreira. Segundo informações preliminares, ele teria pulado o muro de uma residência onde estava uma mulher e tentado matar a vítima com golpes de faca.

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De acordo com a ocorrência, após invadir o imóvel e arrombar a porta, o suspeito perguntou o nome da vítima. Ao confirmar a identidade dela, passou a desferir diversos golpes de faca. A mulher estava acompanhada do filho, de 4 anos, que presenciou toda a ação.

Mesmo ferida por múltiplos golpes, a vítima tentou se esquivar e, em determinado momento, conseguiu empurrar o agressor e gritar por socorro. Diante da reação e dos pedidos de ajuda, o homem se assustou e fugiu, pulando novamente o muro da casa.