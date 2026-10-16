Nesta sexta-feira (16), o céu na RMC (Região Metropolitana de Campinas) varia de parcialmente nublado a nublado. A passagem de uma frente fria pelo estado mantém o tempo instável ao longo do dia e, assim como na quinta-feira, a chuva pode cair a qualquer momento, de forma recorrente ou persistente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Há risco de temporais de alto impacto, com pancadas fortes, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, intercalados por períodos de chuva fraca. As temperaturas ficam entre 18°C e 25°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).