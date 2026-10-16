16 de outubro de 2026
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PREVISÃO

Sexta não muda e chuvas seguem nas cidades da RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
A passagem de uma frente fria pelo estado mantém o tempo instável ao longo do dia e, assim como na quinta-feira, a chuva pode cair a qualquer momento, de forma recorrente ou persistente.
A passagem de uma frente fria pelo estado mantém o tempo instável ao longo do dia e, assim como na quinta-feira, a chuva pode cair a qualquer momento, de forma recorrente ou persistente.

Nesta sexta-feira (16), o céu na RMC (Região Metropolitana de Campinas) varia de parcialmente nublado a nublado. A passagem de uma frente fria pelo estado mantém o tempo instável ao longo do dia e, assim como na quinta-feira, a chuva pode cair a qualquer momento, de forma recorrente ou persistente.

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Há risco de temporais de alto impacto, com pancadas fortes, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, intercalados por períodos de chuva fraca. As temperaturas ficam entre 18°C e 25°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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