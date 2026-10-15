Campinas tem 32 bairros classificados com maior risco de transmissão da dengue, segundo o 41º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O levantamento aponta áreas que exigem atenção redobrada dos moradores e reforço nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

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De acordo com o balanço atualizado até terça-feira (13), o município contabiliza 4.131 casos confirmados de dengue desde o início do ano. Apesar das infecções registradas, Campinas não teve mortes pela doença em 2026.

A lista de maior risco está distribuída pelas seis regiões de saúde da cidade. A região Sudoeste concentra sete bairros, assim como a Suleste. As demais áreas também apresentam pontos de atenção, incluindo bairros populosos e regiões residenciais.

Confira os 32 bairros com maior risco de dengue

Região Leste (4 bairros): Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury, Parque Taquaral e Alto Taquaral.

Região Noroeste (5 bairros): Conjunto Habitacional Parque da Floresta, Conjunto Habitacional Parque São Bento, Jardim Bassoli, Núcleo Residencial Precisa D'Oeste e Jardim Florence II.

Região Norte (4 bairros): Real Parque, Jardim São Gonçalo, Vila Santa Isabel e Jardim Independência.

Região Sudoeste (7 bairros): Chácara Campos Elíseos, Parque Ipiranga, Jardim Alvorada, Jardim Novo Campos Elíseos, Residencial Souza Queiroz, Jardim Bandeiras II e Jardim Melina.

Região Sul (5 bairros): Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Vila Saltinho, Jardim Stella, Jardim Noêmia e Parque Residencial Carvalho de Moura.

Região Suleste (7 bairros): Jardim São Vicente, Jardim São Gabriel, Jardim Bom Sucesso, Vila Formosa, Jardim Centenário, Jardim Antônio Von Zuben e Fundação Casa Popular.