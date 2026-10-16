16 de outubro de 2026
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DESENVOLVIMENTO

Estudo da USP vai traçar novo retrato do turismo em Vinhedo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Estudantes e professores farão visitas de campo entre 17 e 19 de outubro para ajudar na atualização do Plano Diretor de Turismo do município.
Estudantes e professores farão visitas de campo entre 17 e 19 de outubro para ajudar na atualização do Plano Diretor de Turismo do município.

Vinhedo receberá estudantes e professores da Universidade de São Paulo (USP) entre sábado (17) e segunda-feira (19) para um levantamento dos atrativos e serviços turísticos da cidade. A atividade integra o trabalho de revisão do Plano Diretor de Turismo, documento que orienta as estratégias de desenvolvimento do setor no município.

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Durante os três dias, a equipe da USP realizará visitas de campo para atualizar o inventário da oferta turística local. O levantamento deverá reunir informações sobre atrações, equipamentos e serviços disponíveis aos visitantes, permitindo identificar pontos fortes e necessidades de melhoria.

A iniciativa envolve o curso de Turismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP), com participação de alunos das disciplinas de Métodos de Pesquisa em Turismo e Planejamento e Organização do Turismo I. Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e profissionais do setor também acompanharão as atividades.

Pesquisa vai identificar perfil dos visitantes

Além do mapeamento dos atrativos, o projeto prevê uma pesquisa para conhecer melhor quem visita Vinhedo. O estudo buscará identificar o perfil dos turistas, os motivos das viagens, os hábitos de consumo e a avaliação das experiências oferecidas na cidade.

Os resultados deverão ajudar a Prefeitura a definir prioridades para o turismo, orientar investimentos e elaborar ações para ampliar o aproveitamento dos atrativos locais.

Vinhedo possui o reconhecimento de Município de Interesse Turístico (MIT) pelo Governo do Estado de São Paulo. A atualização do plano pretende contribuir para o planejamento da atividade turística e fortalecer a participação da cidade nos roteiros regionais.

A parceria também permitirá utilizar os dados levantados pelos estudantes e pesquisadores como base técnica para a elaboração de propostas voltadas ao setor.

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