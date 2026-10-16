Vinhedo receberá estudantes e professores da Universidade de São Paulo (USP) entre sábado (17) e segunda-feira (19) para um levantamento dos atrativos e serviços turísticos da cidade. A atividade integra o trabalho de revisão do Plano Diretor de Turismo, documento que orienta as estratégias de desenvolvimento do setor no município.

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Durante os três dias, a equipe da USP realizará visitas de campo para atualizar o inventário da oferta turística local. O levantamento deverá reunir informações sobre atrações, equipamentos e serviços disponíveis aos visitantes, permitindo identificar pontos fortes e necessidades de melhoria.

A iniciativa envolve o curso de Turismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP), com participação de alunos das disciplinas de Métodos de Pesquisa em Turismo e Planejamento e Organização do Turismo I. Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e profissionais do setor também acompanharão as atividades.