Vinhedo receberá estudantes e professores da Universidade de São Paulo (USP) entre sábado (17) e segunda-feira (19) para um levantamento dos atrativos e serviços turísticos da cidade. A atividade integra o trabalho de revisão do Plano Diretor de Turismo, documento que orienta as estratégias de desenvolvimento do setor no município.
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Durante os três dias, a equipe da USP realizará visitas de campo para atualizar o inventário da oferta turística local. O levantamento deverá reunir informações sobre atrações, equipamentos e serviços disponíveis aos visitantes, permitindo identificar pontos fortes e necessidades de melhoria.
A iniciativa envolve o curso de Turismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP), com participação de alunos das disciplinas de Métodos de Pesquisa em Turismo e Planejamento e Organização do Turismo I. Representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e profissionais do setor também acompanharão as atividades.
Pesquisa vai identificar perfil dos visitantes
Além do mapeamento dos atrativos, o projeto prevê uma pesquisa para conhecer melhor quem visita Vinhedo. O estudo buscará identificar o perfil dos turistas, os motivos das viagens, os hábitos de consumo e a avaliação das experiências oferecidas na cidade.
Os resultados deverão ajudar a Prefeitura a definir prioridades para o turismo, orientar investimentos e elaborar ações para ampliar o aproveitamento dos atrativos locais.
Vinhedo possui o reconhecimento de Município de Interesse Turístico (MIT) pelo Governo do Estado de São Paulo. A atualização do plano pretende contribuir para o planejamento da atividade turística e fortalecer a participação da cidade nos roteiros regionais.
A parceria também permitirá utilizar os dados levantados pelos estudantes e pesquisadores como base técnica para a elaboração de propostas voltadas ao setor.