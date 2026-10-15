15 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
CONCESSÃO

Sumaré vai revisar contrato de água e esgoto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Audiência pública marcada para 29 de outubro permitirá que moradores apresentem sugestões sobre as regras da concessão dos serviços de saneamento.
Audiência pública marcada para 29 de outubro permitirá que moradores apresentem sugestões sobre as regras da concessão dos serviços de saneamento.

contrato de concessão dos serviços de água e esgoto de Sumaré será discutido em uma audiência pública no próximo dia 29 de outubro, uma quinta-feira. O encontro, organizado pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), será realizado das 9h às 10h, na Faculdade Anhanguera, no Jardim Primavera, e terá participação gratuita.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A audiência faz parte do processo de revisão ordinária do contrato responsável por estabelecer as condições de exploração dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A proposta é apresentar os documentos em análise e abrir espaço para que moradores, entidades e representantes de diferentes setores contribuam com sugestões e questionamentos antes da avaliação da agência reguladora.

A discussão não significa que eventuais alterações contratuais já tenham sido aprovadas. O encontro representa uma etapa de consulta pública, destinada a reunir manifestações que poderão subsidiar as decisões da ARES-PCJ.

Como participar da audiência

Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acompanhar a reunião e apresentar contribuições verbalmente ou por escrito. Para isso, será necessário se identificar e indicar qual documento ou item da proposta está sendo questionado ou comentado. Não haverá limite para a quantidade de sugestões apresentadas por participante.

Os documentos podem ser consultados antecipadamente no site da ARES-PCJ. Os interessados também poderão obter os arquivos na sede da agência, na Avenida Paulista, nº 633, Jardim Santana, em Americana, mediante apresentação de um pen-drive para transferência dos materiais.

Após a audiência, as manifestações recebidas serão divulgadas no site da agência, acompanhadas da identificação dos participantes. A ARES-PCJ terá até 30 dias para analisar as contribuições e publicar um relatório sobre o processo.

A participação popular integra as exigências de transparência previstas na legislação federal de saneamento básico e permite que a população acompanhe a discussão sobre as condições contratuais dos serviços prestados no município.

Serviço

  • Audiência pública sobre o contrato de água e esgoto de Sumaré
  • Data: 29 de outubro de 2026, quinta-feira
  • Horário: das 9h às 10h
  • Local: Faculdade Anhanguera, sala 1
  • Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, Jardim Primavera, Sumaré
  • Entrada: gratuita, aberta a todos os interessados
  • Documentos: consulta no portal da ARES-PCJ

Comentários

Comentários