O contrato de concessão dos serviços de água e esgoto de Sumaré será discutido em uma audiência pública no próximo dia 29 de outubro, uma quinta-feira. O encontro, organizado pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), será realizado das 9h às 10h, na Faculdade Anhanguera, no Jardim Primavera, e terá participação gratuita.
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A audiência faz parte do processo de revisão ordinária do contrato responsável por estabelecer as condições de exploração dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A proposta é apresentar os documentos em análise e abrir espaço para que moradores, entidades e representantes de diferentes setores contribuam com sugestões e questionamentos antes da avaliação da agência reguladora.
A discussão não significa que eventuais alterações contratuais já tenham sido aprovadas. O encontro representa uma etapa de consulta pública, destinada a reunir manifestações que poderão subsidiar as decisões da ARES-PCJ.
Como participar da audiência
Qualquer pessoa física ou jurídica poderá acompanhar a reunião e apresentar contribuições verbalmente ou por escrito. Para isso, será necessário se identificar e indicar qual documento ou item da proposta está sendo questionado ou comentado. Não haverá limite para a quantidade de sugestões apresentadas por participante.
Os documentos podem ser consultados antecipadamente no site da ARES-PCJ. Os interessados também poderão obter os arquivos na sede da agência, na Avenida Paulista, nº 633, Jardim Santana, em Americana, mediante apresentação de um pen-drive para transferência dos materiais.
Após a audiência, as manifestações recebidas serão divulgadas no site da agência, acompanhadas da identificação dos participantes. A ARES-PCJ terá até 30 dias para analisar as contribuições e publicar um relatório sobre o processo.
A participação popular integra as exigências de transparência previstas na legislação federal de saneamento básico e permite que a população acompanhe a discussão sobre as condições contratuais dos serviços prestados no município.
Serviço
- Audiência pública sobre o contrato de água e esgoto de Sumaré
- Data: 29 de outubro de 2026, quinta-feira
- Horário: das 9h às 10h
- Local: Faculdade Anhanguera, sala 1
- Endereço: Avenida Eugênia Biancalana Duarte, nº 501, Jardim Primavera, Sumaré
- Entrada: gratuita, aberta a todos os interessados
- Documentos: consulta no portal da ARES-PCJ