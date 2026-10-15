O contrato de concessão dos serviços de água e esgoto de Sumaré será discutido em uma audiência pública no próximo dia 29 de outubro, uma quinta-feira. O encontro, organizado pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ), será realizado das 9h às 10h, na Faculdade Anhanguera, no Jardim Primavera, e terá participação gratuita.

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A audiência faz parte do processo de revisão ordinária do contrato responsável por estabelecer as condições de exploração dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A proposta é apresentar os documentos em análise e abrir espaço para que moradores, entidades e representantes de diferentes setores contribuam com sugestões e questionamentos antes da avaliação da agência reguladora.

A discussão não significa que eventuais alterações contratuais já tenham sido aprovadas. O encontro representa uma etapa de consulta pública, destinada a reunir manifestações que poderão subsidiar as decisões da ARES-PCJ.

Como participar da audiência