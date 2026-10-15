Os passageiros da linha 173 (Jardim São Vicente), em Campinas, terão uma mudança no itinerário a partir da próxima segunda-feira (19). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) anunciou a ampliação do trajeto no Jardim das Cerejeiras, com atendimento a novas ruas e pontos de parada próximos aos condomínios Solaris, Arbo e Vert.
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A alteração pretende facilitar o deslocamento de moradores, trabalhadores e prestadores de serviços que circulam diariamente pela região. Com o novo percurso, os ônibus passarão a atender trechos das ruas Simão Podolsky, Victor Quaglio Paulelli e Cônego Haroldo Niero, além de pontos na Rua Marta da Silva Pereira.
No sentido bairro, os veículos seguirão pela Rua Marta da Silva Pereira, onde haverá atendimento em um ponto de parada, e depois pelas ruas Simão Podolsky, Victor Quaglio Paulelli e Cônego Haroldo Niero, que também terá parada. Em seguida, retornarão pela Marta da Silva Pereira até o ponto final na Rua Pedro Azevedo.
Já no sentido Centro, os ônibus partirão da Rua Pedro Azevedo e passarão pelas ruas Victor Quaglio Paulelli, Simão Podolsky e Marta da Silva Pereira, onde serão atendidos dois pontos, antes de retomar o itinerário habitual.
Quase 1,7 mil passageiros por dia útil
A linha 173 conecta o Jardim São Vicente à região central de Campinas, passando por importantes corredores viários, como as avenidas Francisco de Paula Souza e da Saudade. O percurso também atende locais de referência, entre eles a Sanasa e o Carrefour Valinhos.
Segundo a Emdec, a operação conta com cinco ônibus e intervalos de aproximadamente 19 minutos nos horários de pico dos dias úteis. Em setembro, a linha registrou uma média próxima de 1,7 mil passagens pela catraca por dia útil.
Para orientar os passageiros, a empresa colocou cartazes informativos nos veículos. A partir de segunda-feira, o itinerário atualizado poderá ser consultado no portal de linhas da Emdec.
Os aplicativos Cittamobi, Moovit e Kim também permitem verificar os pontos de embarque e desembarque, além das previsões de chegada dos ônibus em tempo real.
Dúvidas sobre a alteração podem ser esclarecidas pelo telefone 118, pelo WhatsApp (19) 3731-2910 ou pelos canais digitais da Emdec.