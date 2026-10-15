Os passageiros da linha 173 (Jardim São Vicente), em Campinas, terão uma mudança no itinerário a partir da próxima segunda-feira (19). A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) anunciou a ampliação do trajeto no Jardim das Cerejeiras, com atendimento a novas ruas e pontos de parada próximos aos condomínios Solaris, Arbo e Vert.

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A alteração pretende facilitar o deslocamento de moradores, trabalhadores e prestadores de serviços que circulam diariamente pela região. Com o novo percurso, os ônibus passarão a atender trechos das ruas Simão Podolsky, Victor Quaglio Paulelli e Cônego Haroldo Niero, além de pontos na Rua Marta da Silva Pereira.

No sentido bairro, os veículos seguirão pela Rua Marta da Silva Pereira, onde haverá atendimento em um ponto de parada, e depois pelas ruas Simão Podolsky, Victor Quaglio Paulelli e Cônego Haroldo Niero, que também terá parada. Em seguida, retornarão pela Marta da Silva Pereira até o ponto final na Rua Pedro Azevedo.