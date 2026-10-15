A recuperação do Centro de Saúde Paranapanema, em Campinas, sofreu um novo contratempo. Fechada desde o temporal de 30 de agosto, a unidade foi alvo de quatro ocorrências de furtos e vandalismo, que comprometeram parte dos serviços já executados. Com isso, a reabertura, inicialmente prevista para 30 de outubro, deverá sofrer um atraso de aproximadamente 15 dias.
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O episódio mais recente ocorreu na terça-feira (13), quando criminosos furtaram a fiação elétrica nova que havia sido instalada na laje do prédio. O material fazia parte das obras de recuperação da unidade, que teve o telhado danificado, sofreu infiltrações e apresentou problemas na rede elétrica durante a tempestade do fim de agosto.
Os crimes começaram em 17 de setembro, com o furto da fiação antiga e a destruição de tubulações de água. Cinco dias depois, em 22 de setembro, foram levadas torneiras, houve vandalismo na parte interna do imóvel e uma tentativa de furto das portas de alumínio dos sanitários. Em 28 de setembro, ocorreu outro furto de cabos elétricos, antes da nova ocorrência registrada nesta semana.
A sequência de ataques obrigou a Prefeitura a rever o cronograma. Além de concluir os reparos no telhado, a substituição da rede elétrica e a pintura, será necessário refazer serviços e repor materiais furtados ou destruídos. O valor total dos prejuízos ainda está sendo calculado pela Coordenadoria Departamental de Manutenção, em conjunto com a empresa responsável pela obra.
Para tentar impedir novas ocorrências, a administração municipal informou que implantou um posto de segurança patrimonial no imóvel.
Onde os pacientes estão sendo atendidos?
Divulgação/PMC
Enquanto o Centro de Saúde Paranapanema permanece fechado, os moradores atendidos pela unidade continuam sendo encaminhados para outros serviços da rede municipal. O remanejamento foi organizado conforme o tipo de atendimento, para evitar a interrupção da assistência.
Os serviços de acolhimento e odontologia foram transferidos para o Centro de Saúde Orosimbo Maia, que recebeu reforço de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atender à demanda. Já as coletas de materiais para exames estão sendo reagendadas para o Centro de Saúde São Vicente.
Pacientes que tinham consultas ou procedimentos agendados estão sendo contatados por telefone pelas equipes de saúde, que informam o novo local, a data e o horário do atendimento. Para vacinação e retirada de medicamentos, a orientação é procurar qualquer outro Centro de Saúde do município.