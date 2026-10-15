A recuperação do Centro de Saúde Paranapanema, em Campinas, sofreu um novo contratempo. Fechada desde o temporal de 30 de agosto, a unidade foi alvo de quatro ocorrências de furtos e vandalismo, que comprometeram parte dos serviços já executados. Com isso, a reabertura, inicialmente prevista para 30 de outubro, deverá sofrer um atraso de aproximadamente 15 dias.

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O episódio mais recente ocorreu na terça-feira (13), quando criminosos furtaram a fiação elétrica nova que havia sido instalada na laje do prédio. O material fazia parte das obras de recuperação da unidade, que teve o telhado danificado, sofreu infiltrações e apresentou problemas na rede elétrica durante a tempestade do fim de agosto.

Os crimes começaram em 17 de setembro, com o furto da fiação antiga e a destruição de tubulações de água. Cinco dias depois, em 22 de setembro, foram levadas torneiras, houve vandalismo na parte interna do imóvel e uma tentativa de furto das portas de alumínio dos sanitários. Em 28 de setembro, ocorreu outro furto de cabos elétricos, antes da nova ocorrência registrada nesta semana.