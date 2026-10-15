15 de outubro de 2026
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AÍ NÃO DÁ

Posto fechado por temporal é alvo de quatro furtos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Centro de Saúde Paranapanema foi invadido quatro vezes durante obras após temporal; criminosos levaram até a fiação elétrica recém-instalada.
Centro de Saúde Paranapanema foi invadido quatro vezes durante obras após temporal; criminosos levaram até a fiação elétrica recém-instalada.

recuperação do Centro de Saúde Paranapanema, em Campinas, sofreu um novo contratempo. Fechada desde o temporal de 30 de agosto, a unidade foi alvo de quatro ocorrências de furtos e vandalismo, que comprometeram parte dos serviços executados. Com isso, a reabertura, inicialmente prevista para 30 de outubro, deverá sofrer um atraso de aproximadamente 15 dias.

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O episódio mais recente ocorreu na terça-feira (13), quando criminosos furtaram a fiação elétrica nova que havia sido instalada na laje do prédio. O material fazia parte das obras de recuperação da unidade, que teve o telhado danificado, sofreu infiltrações e apresentou problemas na rede elétrica durante a tempestade do fim de agosto.

Os crimes começaram em 17 de setembro, com o furto da fiação antiga e a destruição de tubulações de água. Cinco dias depois, em 22 de setembro, foram levadas torneiras, houve vandalismo na parte interna do imóvel e uma tentativa de furto das portas de alumínio dos sanitários. Em 28 de setembro, ocorreu outro furto de cabos elétricos, antes da nova ocorrência registrada nesta semana.

A sequência de ataques obrigou a Prefeitura a rever o cronograma. Além de concluir os reparos no telhado, a substituição da rede elétrica e a pintura, será necessário refazer serviços e repor materiais furtados ou destruídos. O valor total dos prejuízos ainda está sendo calculado pela Coordenadoria Departamental de Manutenção, em conjunto com a empresa responsável pela obra.

Para tentar impedir novas ocorrências, a administração municipal informou que implantou um posto de segurança patrimonial no imóvel.

Onde os pacientes estão sendo atendidos?


Divulgação/PMC

Enquanto o Centro de Saúde Paranapanema permanece fechado, os moradores atendidos pela unidade continuam sendo encaminhados para outros serviços da rede municipal. O remanejamento foi organizado conforme o tipo de atendimento, para evitar a interrupção da assistência.

Os serviços de acolhimento e odontologia foram transferidos para o Centro de Saúde Orosimbo Maia, que recebeu reforço de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para atender à demanda. as coletas de materiais para exames estão sendo reagendadas para o Centro de Saúde São Vicente.

Pacientes que tinham consultas ou procedimentos agendados estão sendo contatados por telefone pelas equipes de saúde, que informam o novo local, a data e o horário do atendimento. Para vacinação e retirada de medicamentos, a orientação é procurar qualquer outro Centro de Saúde do município.

A relação de unidades e endereços está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde.

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