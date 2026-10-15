A Câmara de Campinas aprovou, em segundo turno, mudanças nas regras que determinam quanto pode ser construído em um terreno e quanto o proprietário deve pagar para ampliar esse potencial. A votação ocorreu na quarta-feira (14) e envolve o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 42/2026, apresentado pela Prefeitura para modificar a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município.

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Uma das principais alterações está na chamada outorga onerosa do direito de construir, mecanismo que permite aos proprietários ampliar a área construída além do limite básico estabelecido pela legislação, mediante pagamento de uma contrapartida financeira à Prefeitura. O projeto busca padronizar os critérios utilizados para calcular essa cobrança, hoje definidos por diferentes índices e regras urbanísticas.

Para entender a mudança, é preciso conhecer o coeficiente de aproveitamento, indicador que relaciona a área do terreno ao potencial construtivo. Com a nova regra, o coeficiente básico será fixado em 1 para os imóveis de Campinas, respeitadas as exceções previstas na legislação. Na prática, isso significa que, como regra geral, um terreno de 500 metros quadrados terá potencial básico de construção de 500 metros quadrados de área computável. Construções acima desse limite poderão exigir o pagamento da outorga, desde que sejam permitidas pelo zoneamento.