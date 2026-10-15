A Câmara de Campinas aprovou, em segundo turno, mudanças nas regras que determinam quanto pode ser construído em um terreno e quanto o proprietário deve pagar para ampliar esse potencial. A votação ocorreu na quarta-feira (14) e envolve o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 42/2026, apresentado pela Prefeitura para modificar a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do município.
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Uma das principais alterações está na chamada outorga onerosa do direito de construir, mecanismo que permite aos proprietários ampliar a área construída além do limite básico estabelecido pela legislação, mediante pagamento de uma contrapartida financeira à Prefeitura. O projeto busca padronizar os critérios utilizados para calcular essa cobrança, hoje definidos por diferentes índices e regras urbanísticas.
Para entender a mudança, é preciso conhecer o coeficiente de aproveitamento, indicador que relaciona a área do terreno ao potencial construtivo. Com a nova regra, o coeficiente básico será fixado em 1 para os imóveis de Campinas, respeitadas as exceções previstas na legislação. Na prática, isso significa que, como regra geral, um terreno de 500 metros quadrados terá potencial básico de construção de 500 metros quadrados de área computável. Construções acima desse limite poderão exigir o pagamento da outorga, desde que sejam permitidas pelo zoneamento.
Descontos podem chegar a 50%
O texto aprovado também modifica a fórmula utilizada para calcular o valor cobrado dos empreendimentos que desejam construir além do coeficiente básico. A conta passará a considerar fatores como a diferença entre o potencial construtivo utilizado e o limite básico, a área do terreno, o valor de referência do metro quadrado e características urbanísticas da localização.
Além disso, determinados empreendimentos poderão receber desconto de 50% no pagamento da outorga. Para isso, deverão cumprir simultaneamente uma série de exigências, incluindo os critérios previstos para HCSEI, unidades habitacionais de até 60 metros quadrados, fruição pública de alargamento e destinação de pelo menos metade da área computável do pavimento com acesso à rua para atividades comerciais.
Outra possibilidade é o desconto de 10% para projetos que reservarem pelo menos 20% da área do terreno para fruição pública, permitindo a utilização de parte do espaço pela população, conforme as condições estabelecidas pela legislação.
Os benefícios estarão condicionados ao cumprimento das exigências. Caso o empreendimento deixe de atender à finalidade que justificou o desconto ou a isenção, a Prefeitura poderá cancelar o incentivo e cobrar o valor correspondente em dobro, além de juros e correção monetária.
Mudanças também atingem projetos em andamento
O projeto estabelece regras específicas para terrenos abrangidos por mais de um zoneamento. Nesses casos, deverá prevalecer, para definição do coeficiente básico, a classificação que ocupar a maior parte da área. Já imóveis atualmente classificados como Zona de Centralidade 2 (ZC2), mas que anteriormente pertenciam às zonas Z10 e Z13, poderão ter coeficiente máximo até 50% superior ao limite normalmente previsto para a ZC2.
Empreendimentos com processos em andamento, nos quais a cobrança da outorga ainda não tenha sido formalizada, poderão optar pela nova metodologia em até 180 dias após a publicação da lei. O texto também permite a devolução integral da outorga paga quando o responsável solicitar o cancelamento do alvará antes do início das obras, desde que apresente a documentação exigida.
Na Área de Proteção Ambiental (APA) de Campinas, permanecem os parâmetros urbanísticos específicos até a conclusão de estudos técnicos. O projeto também afasta a cobrança da outorga em processos de regularização de edificações comprovadamente concluídas até 20 de dezembro de 2018.
Segundo o vereador Luis Yabiku (Republicanos), vice-líder do governo na Câmara, a intenção é simplificar os procedimentos. “Hoje existem diferentes tipos de cálculos e vários índices ser levados em consideração. A ideia é unificar o processo para facilitar a vida do cidadão que deseja construir”, afirmou.
Com a aprovação em segundo turno, o projeto segue para os procedimentos necessários à sanção e publicação pelo Executivo municipal.