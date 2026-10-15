A Prefeitura de Campinas emitiu 3,6 mil carnês de IPTU e Taxa de Lixo, que somam aproximadamente R$ 58 milhões em cobranças. Os lançamentos foram publicados no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (15) e incluem tanto tributos referentes a 2026 quanto valores de exercícios anteriores. Os contribuintes terão até 18 de novembro para pagar a cota única ou a primeira parcela.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Dos 3.600 carnês emitidos, 2.145 correspondem ao exercício de 2026 e outros 1.455 são referentes a anos anteriores. As cobranças abrangem imóveis residenciais, comerciais e terrenos, incluindo 591 propriedades novas que passaram a integrar o cadastro tributário municipal.
Segundo a Secretaria de Finanças, a emissão faz parte de um procedimento administrativo de rotina e não representa uma nova cobrança generalizada para todos os proprietários de imóveis da cidade. Os lançamentos também contemplam propriedades que tiveram alterações cadastrais, como correções na área construída ou mudanças na classificação do imóvel.
“A reemissão faz parte das rotinas de trabalho da Secretaria de Finanças e contempla também imóveis que passaram por alterações cadastrais, como acertos de área e tipo de construção”, explicou o diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias, Fernando Botelho.
Descontos e parcelamento
Para os lançamentos referentes a 2026, o pagamento em cota única garante desconto de 5%. Os contribuintes que aderiram ao IPTU Digital até outubro de 2025 também poderão receber um desconto adicional de 1%, limitado a R$ 100.
Quem preferir dividir o pagamento poderá parcelar os valores do exercício de 2026 em até 11 vezes. Já os lançamentos retroativos, referentes a anos anteriores, deverão ser quitados em parcela única, conforme as condições divulgadas pela Prefeitura.
As guias podem ser consultadas e emitidas pelo portal oficial do imposto, no endereço iptu.campinas.sp.gov.br.
Prazo para contestar cobrança
Os contribuintes que identificarem divergências nos valores ou nas informações cadastrais poderão apresentar impugnação até 18 de novembro, mesma data estabelecida para o primeiro vencimento.
Entre os dados que merecem atenção estão a metragem do imóvel, o tipo de construção e as informações utilizadas para calcular o tributo.
A relação dos lançamentos está disponível na edição desta quinta-feira do Diário Oficial de Campinas.