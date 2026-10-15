A Prefeitura de Campinas emitiu 3,6 mil carnês de IPTU e Taxa de Lixo, que somam aproximadamente R$ 58 milhões em cobranças. Os lançamentos foram publicados no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (15) e incluem tanto tributos referentes a 2026 quanto valores de exercícios anteriores. Os contribuintes terão até 18 de novembro para pagar a cota única ou a primeira parcela.

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Dos 3.600 carnês emitidos, 2.145 correspondem ao exercício de 2026 e outros 1.455 são referentes a anos anteriores. As cobranças abrangem imóveis residenciais, comerciais e terrenos, incluindo 591 propriedades novas que passaram a integrar o cadastro tributário municipal.

Segundo a Secretaria de Finanças, a emissão faz parte de um procedimento administrativo de rotina e não representa uma nova cobrança generalizada para todos os proprietários de imóveis da cidade. Os lançamentos também contemplam propriedades que tiveram alterações cadastrais, como correções na área construída ou mudanças na classificação do imóvel.