15 de outubro de 2026
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INTERDIÇÃO

Rua terá bloqueio de quase 8h na Fazenda Santa Cândida

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Bloqueio na Fazenda Santa Cândida será realizado para poda de árvore próxima à rede elétrica; duas linhas de ônibus terão desvios.
Bloqueio na Fazenda Santa Cândida será realizado para poda de árvore próxima à rede elétrica; duas linhas de ônibus terão desvios.

Motoristas que circulam pela região da Fazenda Santa Cândida, em Campinas, precisarão ficar atentos nesta quinta-feira (15). Um trecho da Rua Arquiteto José Augusto Silva será totalmente interditado das 8h30 às 16h, para a realização de serviços de poda de uma árvore cujos galhos estão em contato com a fiação elétrica.

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Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o bloqueio será realizado a partir do número 1.040 da Rua Arquiteto José Augusto Silva até o cruzamento com a Rua João Vedovello. O serviço ficará sob responsabilidade da CPFL Energia, a pedido do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) da Prefeitura.

A interdição terá duração prevista de sete horas e meia e exigirá mudanças na circulação de veículos e no itinerário de duas linhas do transporte coletivo. A Emdec programou rotas alternativas para os dois sentidos da via.

Confira os desvios para motoristas

Sentido Centro–bairro: o tráfego será direcionado pelas ruas João Vedovello, Lauro Vannucci e Olga di Giorgio Geracci.

Sentido bairro–Centro: os condutores deverão seguir pelas ruas Olga di Giorgio Geracci, Joaquim Francisco Castelar e João Vedovello, realizar o retorno e acessar a Rua Armando Strazzacappa.

Linhas de ônibus também serão afetadas

A interdição provocará alterações temporárias nos itinerários de duas linhas municipais:

  • 329: Terminal Barão Geraldo / Cidade Judiciária.
  • 357: PUCC.

Os ônibus seguirão as rotas alternativas programadas para os demais veículos durante o período de bloqueio.

Dois agentes da Mobilidade Urbana da Emdec estarão no local para orientar motoristas e passageiros, além de acompanhar a operação e realizar as intervenções necessárias.

A previsão é de que o trânsito seja liberado às 16h, após a conclusão dos trabalhos de poda e a retirada do bloqueio.

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