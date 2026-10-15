Motoristas que circulam pela região da Fazenda Santa Cândida, em Campinas, precisarão ficar atentos nesta quinta-feira (15). Um trecho da Rua Arquiteto José Augusto Silva será totalmente interditado das 8h30 às 16h, para a realização de serviços de poda de uma árvore cujos galhos estão em contato com a fiação elétrica.

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Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), o bloqueio será realizado a partir do número 1.040 da Rua Arquiteto José Augusto Silva até o cruzamento com a Rua João Vedovello. O serviço ficará sob responsabilidade da CPFL Energia, a pedido do Departamento de Parques e Jardins (DPJ) da Prefeitura.

A interdição terá duração prevista de sete horas e meia e exigirá mudanças na circulação de veículos e no itinerário de duas linhas do transporte coletivo. A Emdec programou rotas alternativas para os dois sentidos da via.

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