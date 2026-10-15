Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Indaiatuba com uma motocicleta furtada. O caso aconteceu no Jardim Califórnia.
A equipe do Canil realizava patrulhamento preventivo pelo bairro quando, ao acessar a Rua Miguel Domingues, viu três motocicletas transitando pela via. Uma delas, uma Yamaha Fazer FZ25, estava sem placa e tinha as mesmas características de uma motocicleta furtada no dia 6 de outubro.
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Os guardas decidiram abordar os motociclistas para averiguação, mas o condutor da moto sem placa fugiu em alta velocidade ao perceber a aproximação da viatura. A equipe iniciou o acompanhamento por várias ruas do bairro.
A fuga terminou na Praça Renato Villa Nova, onde o jovem abandonou a motocicleta e tentou atravessar a praça correndo, mas acabou detido pelos agentes.
Ao verificar o veículo, os guardas confirmaram que se tratava da moto furtada. Questionado, o jovem disse que havia comprado a motocicleta por R$ 3 mil em um marketplace e indicou quem teria vendido o veículo.
Ele foi levado à Delegacia de Polícia e deverá responder pelo crime de receptação.