15 de outubro de 2026
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INDAIATUBA

Guarda apreende moto furtada comprada por R$ 3 mil na rede social

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Jovem de 19 anos foi detido com uma motocicleta furtada após fugir da Guarda Civil no Jardim Califórnia.
Jovem de 19 anos foi detido com uma motocicleta furtada após fugir da Guarda Civil no Jardim Califórnia.

Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Indaiatuba com uma motocicleta furtada. O caso aconteceu no Jardim Califórnia.

A equipe do Canil realizava patrulhamento preventivo pelo bairro quando, ao acessar a Rua Miguel Domingues, viu três motocicletas transitando pela via. Uma delas, uma Yamaha Fazer FZ25, estava sem placa e tinha as mesmas características de uma motocicleta furtada no dia 6 de outubro.

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Os guardas decidiram abordar os motociclistas para averiguação, mas o condutor da moto sem placa fugiu em alta velocidade ao perceber a aproximação da viatura. A equipe iniciou o acompanhamento por várias ruas do bairro.

A fuga terminou na Praça Renato Villa Nova, onde o jovem abandonou a motocicleta e tentou atravessar a praça correndo, mas acabou detido pelos agentes.

Ao verificar o veículo, os guardas confirmaram que se tratava da moto furtada. Questionado, o jovem disse que havia comprado a motocicleta por R$ 3 mil em um marketplace e indicou quem teria vendido o veículo.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia e deverá responder pelo crime de receptação.

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