Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Indaiatuba com uma motocicleta furtada. O caso aconteceu no Jardim Califórnia.

A equipe do Canil realizava patrulhamento preventivo pelo bairro quando, ao acessar a Rua Miguel Domingues, viu três motocicletas transitando pela via. Uma delas, uma Yamaha Fazer FZ25, estava sem placa e tinha as mesmas características de uma motocicleta furtada no dia 6 de outubro.

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Os guardas decidiram abordar os motociclistas para averiguação, mas o condutor da moto sem placa fugiu em alta velocidade ao perceber a aproximação da viatura. A equipe iniciou o acompanhamento por várias ruas do bairro.