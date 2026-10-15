A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes na quarta-feira (14), no bairro Jardim Triunfo, em Pedreira. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, que resultou na descoberta de um imóvel desabitado utilizado pelo tráfico de drogas para armazenar o material.

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A equipe patrulhava a Rua Felício Ferrari quando avistou um homem em atitude suspeita carregando uma sacola verde. Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo fugiu pelos fundos de uma propriedade.

Durante as buscas na rota de fuga, os policiais encontraram diversos pinos rosa espalhados pelo chão. Ao vistoriarem um imóvel em obras nas imediações, a equipe localizou, escondida no forro do banheiro, a sacola verde abandonada pelo suspeito.