A quinta-feira (15) terá condição predominante de céu nublado, com rápidas aparições de sol entre nuvens na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Isso mantém as temperaturas mais amenas, entre 19°C e 25°C.

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Segundo a previsão, são esperadas chuvas a qualquer momento, principalmente durante a madrugada e nos períodos da tarde e da noite. Tempestades poderão se desenvolver na região, mantendo alta a expectativa de chuvas torrenciais, raios e rajadas de vento e aumentando as chances de granizo.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).