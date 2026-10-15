As chuvas intensas das últimas semanas estão agravando um problema enfrentado diariamente pelos motoristas de Campinas: o surgimento de buracos nas ruas e avenidas. A Prefeitura estima que a necessidade de reparos possa dobrar, passando da média de 13 mil para até 26 mil operações de tapa-buracos por mês. Para enfrentar a situação, 12 equipes trabalham na manutenção do pavimento em diferentes regiões da cidade.

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O cenário é consequência de um período excepcionalmente chuvoso. Entre janeiro e setembro de 2026, Campinas acumulou 804 milímetros de chuva, volume 29,8% superior aos 619 milímetros registrados no mesmo intervalo de 2025. O mês de setembro foi especialmente intenso, com aproximadamente 322 milímetros de precipitação, segundo o Cepagri da Unicamp. O índice ficou 419% acima da média histórica de 62 milímetros e foi quase sete vezes maior que o registrado em setembro do ano passado, quando choveu apenas 48 milímetros.

O início de outubro manteve a tendência. Nos primeiros 12 dias do mês, foram registrados 139,2 milímetros de chuva, superando os 117 milímetros acumulados durante todo o mês de outubro de 2025. Para o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, a cidade atravessa uma situação climática atípica. "Estamos passando por um período atípico relacionado ao clima. Tivemos uma alta nos índices de chuva na nossa cidade. Está sendo um período muito chuvoso. Praticamente não tivemos estiagem rigorosa este ano", afirmou.