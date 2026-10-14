14 de outubro de 2026
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ENSINO SUPERIOR

58 mil disputam 2,5 mil vagas no Vestibular Unicamp

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Primeira fase será realizada em 18 de outubro, com 72 questões; portões fecham às 9h e candidatos já podem consultar os locais de prova.
Primeira fase será realizada em 18 de outubro, com 72 questões; portões fecham às 9h e candidatos já podem consultar os locais de prova.

primeira fase do Vestibular Unicamp 2027 será realizada neste domingo (18), com 58.431 candidatos inscritos na disputa por 2.523 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) orienta os participantes a chegarem aos locais de aplicação às 8h, uma hora antes do início do exame.

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O acesso aos locais de prova será permitido somente até as 9h, horário de Brasília, quando começa a avaliação. Os candidatos podem consultar o endereço onde farão o exame na área do candidato, no site da Comvest. As informações também foram encaminhadas por e-mail aos inscritos.

A prova terá 72 questões de múltipla escolha e duração máxima de cinco horas, com permanência mínima obrigatória de duas horas em sala. Cada questão terá quatro alternativas e valerá um ponto.

Considerando o total de inscritos e de vagas oferecidas, a concorrência geral é de aproximadamente 23 candidatos por vaga. Essa relação é apenas uma média, que a disputa varia conforme o curso escolhido.

O que cai na primeira fase?

A avaliação reúne conteúdos de dez disciplinas, com a seguinte distribuição:

As provas serão aplicadas em cidades do interior paulista, na capital e em outros estados. Na região de Campinas, haverá aplicação em municípios como Campinas, Americana, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Paulínia, Piracicaba, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

O que levar e o que é proibido?

Os candidatos devem apresentar o documento original de identidade informado na inscrição e levar caneta preta de material transparente, lápis preto e borracha. Também são permitidos régua transparente, compasso, água, sucos, chocolates e alimentos leves.

A Comvest proíbe o uso de celulares, relógios de qualquer tipo e outros equipamentos eletrônicos durante a prova. Também não são permitidos corretivo líquido, lapiseira, marca-texto, bonés e chapéus.

Óculos inteligentes e armações com componentes eletrônicos integrados, como câmeras, microfones, alto-falantes ou conexão sem fio, também estão proibidos durante todo o exame.

Ao todo, estão previstas sete chamadas de convocação. O calendário completo e as orientações aos candidatos estão disponíveis no portal oficial do Vestibular Unicamp 2027.

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