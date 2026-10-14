A primeira fase do Vestibular Unicamp 2027 será realizada neste domingo (18), com 58.431 candidatos inscritos na disputa por 2.523 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) orienta os participantes a chegarem aos locais de aplicação às 8h, uma hora antes do início do exame.
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O acesso aos locais de prova será permitido somente até as 9h, horário de Brasília, quando começa a avaliação. Os candidatos já podem consultar o endereço onde farão o exame na área do candidato, no site da Comvest. As informações também foram encaminhadas por e-mail aos inscritos.
A prova terá 72 questões de múltipla escolha e duração máxima de cinco horas, com permanência mínima obrigatória de duas horas em sala. Cada questão terá quatro alternativas e valerá um ponto.
Considerando o total de inscritos e de vagas oferecidas, a concorrência geral é de aproximadamente 23 candidatos por vaga. Essa relação é apenas uma média, já que a disputa varia conforme o curso escolhido.
O que cai na primeira fase?
A avaliação reúne conteúdos de dez disciplinas, com a seguinte distribuição:
As provas serão aplicadas em cidades do interior paulista, na capital e em outros estados. Na região de Campinas, haverá aplicação em municípios como Campinas, Americana, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Paulínia, Piracicaba, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
O que levar e o que é proibido?
Os candidatos devem apresentar o documento original de identidade informado na inscrição e levar caneta preta de material transparente, lápis preto e borracha. Também são permitidos régua transparente, compasso, água, sucos, chocolates e alimentos leves.
A Comvest proíbe o uso de celulares, relógios de qualquer tipo e outros equipamentos eletrônicos durante a prova. Também não são permitidos corretivo líquido, lapiseira, marca-texto, bonés e chapéus.
Óculos inteligentes e armações com componentes eletrônicos integrados, como câmeras, microfones, alto-falantes ou conexão sem fio, também estão proibidos durante todo o exame.
Ao todo, estão previstas sete chamadas de convocação. O calendário completo e as orientações aos candidatos estão disponíveis no portal oficial do Vestibular Unicamp 2027.