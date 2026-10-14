A primeira fase do Vestibular Unicamp 2027 será realizada neste domingo (18), com 58.431 candidatos inscritos na disputa por 2.523 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) orienta os participantes a chegarem aos locais de aplicação às 8h, uma hora antes do início do exame.

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O acesso aos locais de prova será permitido somente até as 9h, horário de Brasília, quando começa a avaliação. Os candidatos já podem consultar o endereço onde farão o exame na área do candidato, no site da Comvest. As informações também foram encaminhadas por e-mail aos inscritos.

A prova terá 72 questões de múltipla escolha e duração máxima de cinco horas, com permanência mínima obrigatória de duas horas em sala. Cada questão terá quatro alternativas e valerá um ponto.