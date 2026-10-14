Um adolescente suspeito de participar de um roubo violento de motocicleta, registrado em vídeo na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas, foi localizado pela Polícia Militar nesta quarta-feira (14). O crime aconteceu no último sábado (10), na região do Jardim Londres, quando quatro assaltantes cercaram um motociclista em meio ao trânsito e levaram uma Yamaha MT-07.

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As imagens da ação mostram a vítima sendo abordada pelos criminosos enquanto estava parada em um semáforo. Um dos assaltantes toma a mochila e o capacete do motociclista, enquanto os outros participam da abordagem. Motoristas que presenciaram a cena chegaram a buzinar na tentativa de afastar os ladrões, mas não conseguiram impedir o roubo.

O caso ganhou repercussão depois que o vídeo passou a circular. Ainda no sábado, pouco depois do assalto, um dos suspeitos foi localizado por policiais militares do 47º Batalhão na própria Avenida John Boyd Dunlop. Antes da chegada dos agentes, ele havia sido espancado por populares. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.