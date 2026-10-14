Um adolescente suspeito de participar de um roubo violento de motocicleta, registrado em vídeo na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas, foi localizado pela Polícia Militar nesta quarta-feira (14). O crime aconteceu no último sábado (10), na região do Jardim Londres, quando quatro assaltantes cercaram um motociclista em meio ao trânsito e levaram uma Yamaha MT-07.
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As imagens da ação mostram a vítima sendo abordada pelos criminosos enquanto estava parada em um semáforo. Um dos assaltantes toma a mochila e o capacete do motociclista, enquanto os outros participam da abordagem. Motoristas que presenciaram a cena chegaram a buzinar na tentativa de afastar os ladrões, mas não conseguiram impedir o roubo.
O caso ganhou repercussão depois que o vídeo passou a circular. Ainda no sábado, pouco depois do assalto, um dos suspeitos foi localizado por policiais militares do 47º Batalhão na própria Avenida John Boyd Dunlop. Antes da chegada dos agentes, ele havia sido espancado por populares. A ocorrência foi encaminhada à 2ª Delegacia Seccional de Campinas.
Adolescente teria confessado participação
As investigações tiveram um novo desdobramento nesta quarta-feira, quando policiais do 47º Batalhão localizaram outro suspeito, um adolescente, em um condomínio residencial. Segundo o registro policial, ele teria admitido participação no roubo e indicado o local onde a arma supostamente utilizada pelos criminosos havia sido descartada.
O adolescente também informou que a Yamaha MT-07 havia sido abandonada na região do Jardim Florence I, onde o proprietário conseguiu localizar a motocicleta posteriormente. A Polícia Militar não esclareceu se a arma mencionada pelo jovem foi encontrada.
O adolescente foi encaminhado à unidade policial especializada, acompanhado pelo pai, para as providências previstas na legislação. Não foram divulgadas informações sobre eventual apreensão ou sobre a identificação dos demais envolvidos.