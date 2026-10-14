Depois de dias de restrições provocadas pelas fortes chuvas, todos os 25 parques e bosques de Campinas, além da Mata de Santa Genebra, estão liberados para visitação nesta quarta-feira (14). A Prefeitura autorizou a reabertura dos espaços após constatar que o volume acumulado de chuva nas últimas 72 horas ficou abaixo do limite de segurança em todas as regiões da cidade.
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A liberação beneficia principalmente os parques da região Norte, que permaneceram fechados na segunda (12) e terça-feira (13). Na última avaliação, o acumulado de chuva nessa área havia chegado a 93,7 milímetros, acima do limite de 80 milímetros estabelecido pela legislação municipal. Agora, o índice caiu para 62 milímetros, permitindo a retomada da visitação.
Durante o feriado prolongado, entre os dias 10 e 12 de outubro, os parques da região Sul também tiveram o funcionamento suspenso por causa das chuvas. Esses espaços foram reabertos na terça-feira (13).
Confira o volume de chuva em cada região
Segundo a Prefeitura, os acumulados registrados nas últimas 72 horas foram:
- Norte: 62 mm
- Noroeste: 31,7 mm
- Leste: 25 mm
- Sul: 21 mm
- Sudoeste: 9,2 mm
O fechamento preventivo dos parques segue o Decreto Municipal nº 24.175, de novembro de 2025, que determina a suspensão da visitação quando o volume de chuva atinge 80 milímetros em um intervalo de 72 horas.
A medida busca reduzir os riscos aos frequentadores durante períodos de instabilidade meteorológica, especialmente em áreas arborizadas.
Com os índices novamente abaixo do limite, a Prefeitura autorizou o funcionamento de todos os espaços públicos nesta quarta-feira.
A relação completa dos parques e bosques pode ser consultada no site da Prefeitura de Campinas.