14 de outubro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
APÓS AS CHUVAS

Campinas reabre todos os parques e bosques

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Com a redução das chuvas, Prefeitura libera os 25 parques e bosques e a Mata de Santa Genebra; região Norte acumulou 62 mm em 72 horas.
Com a redução das chuvas, Prefeitura libera os 25 parques e bosques e a Mata de Santa Genebra; região Norte acumulou 62 mm em 72 horas.

Depois de dias de restrições provocadas pelas fortes chuvas, todos os 25 parques e bosques de Campinas, além da Mata de Santa Genebra, estão liberados para visitação nesta quarta-feira (14). A Prefeitura autorizou a reabertura dos espaços após constatar que o volume acumulado de chuva nas últimas 72 horas ficou abaixo do limite de segurança em todas as regiões da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A liberação beneficia principalmente os parques da região Norte, que permaneceram fechados na segunda (12) e terça-feira (13). Na última avaliação, o acumulado de chuva nessa área havia chegado a 93,7 milímetros, acima do limite de 80 milímetros estabelecido pela legislação municipal. Agora, o índice caiu para 62 milímetros, permitindo a retomada da visitação.

Durante o feriado prolongado, entre os dias 10 e 12 de outubro, os parques da região Sul também tiveram o funcionamento suspenso por causa das chuvas. Esses espaços foram reabertos na terça-feira (13).

Confira o volume de chuva em cada região

Segundo a Prefeitura, os acumulados registrados nas últimas 72 horas foram:

  • Norte: 62 mm
  • Noroeste: 31,7 mm
  • Leste: 25 mm
  • Sul: 21 mm
  • Sudoeste: 9,2 mm

O fechamento preventivo dos parques segue o Decreto Municipal nº 24.175, de novembro de 2025, que determina a suspensão da visitação quando o volume de chuva atinge 80 milímetros em um intervalo de 72 horas.

A medida busca reduzir os riscos aos frequentadores durante períodos de instabilidade meteorológica, especialmente em áreas arborizadas.

Com os índices novamente abaixo do limite, a Prefeitura autorizou o funcionamento de todos os espaços públicos nesta quarta-feira.

A relação completa dos parques e bosques pode ser consultada no site da Prefeitura de Campinas.

Comentários

Comentários