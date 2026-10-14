Um caminhão tombou e provocou a interdição total de uma alça de acesso da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na manhã desta quarta-feira (14). O acidente aconteceu por volta das 6h35, na altura do km 128, sentido norte, no acesso à Avenida Heitor Penteado.

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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rota das Bandeiras, o veículo, um Volkswagen 7.110 S, seguia pela rodovia quando, ao entrar na alça de acesso, o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou. As circunstâncias que provocaram a perda de controle não foram detalhadas.

Duas pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas, conforme o registro da ocorrência. Equipes da concessionária foram mobilizadas para atender à situação e realizar os procedimentos necessários para a liberação da via.