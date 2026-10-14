14 de outubro de 2026
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ACIDENTE NA RODOVIA

Caminhão tomba e interdita alça da Dom Pedro I em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (14), no km 128, sentido norte; acesso à Avenida Heitor Penteado está totalmente bloqueado.
Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (14), no km 128, sentido norte; acesso à Avenida Heitor Penteado está totalmente bloqueado.

Um caminhão tombou e provocou a interdição total de uma alça de acesso da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na manhã desta quarta-feira (14). O acidente aconteceu por volta das 6h35, na altura do km 128, sentido norte, no acesso à Avenida Heitor Penteado.

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Segundo informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Rota das Bandeiras, o veículo, um Volkswagen 7.110 S, seguia pela rodovia quando, ao entrar na alça de acesso, o motorista perdeu o controle da direção e o caminhão tombou. As circunstâncias que provocaram a perda de controle não foram detalhadas.

Duas pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas, conforme o registro da ocorrência. Equipes da concessionária foram mobilizadas para atender à situação e realizar os procedimentos necessários para a liberação da via.

A alça está totalmente interditada desde as 6h52, impedindo o acesso dos motoristas à Avenida Heitor Penteado por esse dispositivo. Até a última atualização da concessionária, às 7h27, não havia previsão para a reabertura.

O sistema de monitoramento da ocorrência também não apresentava informações sobre congestionamentos provocados pelo bloqueio.

Motoristas que circulam pela região devem ficar atentos à sinalização e buscar acessos alternativos enquanto durar a interdição.

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