Pedestres que circulam pela região das Chácaras Primavera, em Campinas, terão uma nova estrutura para atravessar um dos cruzamentos movimentados do bairro. A Emdec coloca em funcionamento, às 10h desta quarta-feira (14), novas botoeiras e focos semafóricos para pedestres no encontro das ruas Jasmim e Jorge Figueiredo Corrêa.

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A intervenção foi realizada para aumentar a segurança das travessias em uma região que concentra estabelecimentos comerciais, condomínios residenciais, academias, instituições de ensino e a sede da CPFL Energia. O cruzamento também recebe veículos que seguem em direção ao Jardim Santa Cândida, Parque das Universidades e Taquaral.

Com a mudança, os pedestres poderão solicitar a abertura do sinal verde por meio das botoeiras. O sistema permite adequar o funcionamento dos semáforos à demanda de travessias, evitando interrupções desnecessárias no fluxo de veículos quando não há pessoas aguardando para atravessar.