14 de outubro de 2026
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TRÂNSITO

Cruzamento de Campinas recebe semáforos com botoeiras

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Equipamentos começam a funcionar nesta quarta-feira (14), às 10h, nas ruas Jasmim e Jorge Figueiredo Corrêa, na região das Chácaras Primavera.
Equipamentos começam a funcionar nesta quarta-feira (14), às 10h, nas ruas Jasmim e Jorge Figueiredo Corrêa, na região das Chácaras Primavera.

Pedestres que circulam pela região das Chácaras Primavera, em Campinas, terão uma nova estrutura para atravessar um dos cruzamentos movimentados do bairro. A Emdec coloca em funcionamento, às 10h desta quarta-feira (14), novas botoeiras e focos semafóricos para pedestres no encontro das ruas Jasmim e Jorge Figueiredo Corrêa.

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A intervenção foi realizada para aumentar a segurança das travessias em uma região que concentra estabelecimentos comerciais, condomínios residenciais, academias, instituições de ensino e a sede da CPFL Energia. O cruzamento também recebe veículos que seguem em direção ao Jardim Santa Cândida, Parque das Universidades e Taquaral.

Com a mudança, os pedestres poderão solicitar a abertura do sinal verde por meio das botoeiras. O sistema permite adequar o funcionamento dos semáforos à demanda de travessias, evitando interrupções desnecessárias no fluxo de veículos quando não pessoas aguardando para atravessar.

Além dos novos equipamentos, a Emdec modificou a estrutura da ilha de espera existente no cruzamento. Os prismas utilizados anteriormente foram substituídos por um canteiro físico, que oferece maior proteção aos pedestres enquanto aguardam a abertura do sinal.

Como funcionam as novas botoeiras

Para atravessar, o pedestre deverá pressionar a botoeira e aguardar a indicação verde no semáforo. A Emdec ressalta que o sinal não abre imediatamente após o acionamento, que o intervalo é programado conforme o movimento de veículos e as características da via.

Nos primeiros dias de funcionamento, agentes da mobilidade urbana acompanharão as travessias para verificar a necessidade de ajustes. Caso sejam identificados problemas, a programação dos semáforos poderá ser alterada remotamente pela central de monitoramento.

A região também é atendida por linhas de ônibus como a 329 (Terminal Barão Geraldo/Cidade Judiciária), 339 (Cidade Universitária/Terminal Mercado Corujão), 351 e 357, que contribuem para a circulação de pedestres no entorno do cruzamento.

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