Campinas chegou a 384 casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocada pela gripe em 2026, após o registro de mais quatro ocorrências. Desde o início do ano, 34 pessoas morreram em decorrência da doença. A confirmação mais recente de óbito ocorreu no final de setembro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Apesar dos novos registros, os números acumulados neste ano permanecem abaixo dos contabilizados em 2025, quando Campinas teve 561 casos graves de gripe e 69 mortes. A comparação considera os totais informados pela Prefeitura, sendo que os dados de 2026 ainda são parciais.

Diante dos registros, a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação contra a influenza. O imunizante está disponível gratuitamente para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, nos 69 centros de saúde de Campinas, sem necessidade de agendamento. Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação.