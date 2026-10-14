A Guarda Municipal de Campinas apreendeu 147 porções de drogas na noite desta terça-feira (13), durante a Operação Meu Bairro Seguro. A ocorrência foi registrada na Rua João dos Santos Júnior, no bairro Imperial Park, em Sousas.

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Segundo a corporação, as equipes realizavam patrulhamento preventivo e varreduras em pontos estratégicos da região, que também abrangeu o Jardim Conceição. Durante a operação, o cão farejador K9 Cheddar indicou a possível presença de drogas em um terreno baldio próximo a uma residência.

Durante a averiguação, os agentes localizaram uma sacola contendo diversas porções de substâncias com características de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos: