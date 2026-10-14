Uma ação do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e dinheiro na noite de terça-feira (13), no bairro Vila Rica, em Campinas.
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Durante patrulhamento de Ações Especiais, a equipe abordou um homem que tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi contido.
Em diligências posteriores, em um local usado para guardar as drogas, os agentes localizaram e apreenderam:
· R$ 46.427,05 em espécie;
· 12.707 papelotes de cocaína;
· 139 papelotes de maconha;
· 40 papelotes de dry;
· 6 porções a granel de maconha;
· 2 tijolos de maconha;
· 6 porções de crack;
· 1 sacola com pasta base de cocaína;
· 4 celulares;
· 3 balanças de precisão;
· 3 cadernos de contabilidade do tráfico;
· 1 veículo T-Cross azul.
O caso foi apresentado e registrado no Plantão Policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O homem foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP (Distrito Policial), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.