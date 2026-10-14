Uma ação do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e dinheiro na noite de terça-feira (13), no bairro Vila Rica, em Campinas.

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Durante patrulhamento de Ações Especiais, a equipe abordou um homem que tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais, mas foi contido.

Em diligências posteriores, em um local usado para guardar as drogas, os agentes localizaram e apreenderam: