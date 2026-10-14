A 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Campinas condenou, na última quarta-feira (7), um homem acusado de abusar sexualmente das próprias netas ao longo de vários anos. A pena fixada foi de 27 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial fechado, além de indenizações por danos morais de R$ 30 mil para uma das vítimas e R$ 20 mil para a outra.

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A condenação atendeu à denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Segundo os autos, o réu começou a praticar os atos libidinosos quando as meninas tinham 4 e 6 anos. Em um dos casos, os crimes se prolongaram por mais de uma década.

Os promotores de Justiça Sergio Luis Caldas Spina e Fernando Rodrigo Garcia Felipe demonstraram que os abusos aconteciam na casa do condenado, na chácara de uma parente e durante viagens que a família fazia ao litoral.