A Defesa Civil de Campinas emitiu alerta para a possibilidade de temporais e chuvas recorrentes e volumosas até a próxima sexta-feira, 16 de outubro. Segundo o órgão, a previsão indica risco de raios, rajadas de vento e granizo, além de transtornos causados pelo acúmulo de água no solo.
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de tempestade com previsão de chuva forte, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo.
Já o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, aponta condições favoráveis à formação de tempestades com potencial de impacto significativo na região, incluindo chuva intensa, muitos raios, rajadas fortes de vento e granizo.
De acordo com o Cepagri, quarta-feira (14) e quinta-feira (15) devem ter céu parcialmente nublado a nublado, com chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre 19°C e 27°C na quarta-feira e entre 19°C e 25°C na quinta-feira.
A expectativa é de chuvas volumosas e recorrentes entre quarta e sexta-feira (16). O boletim da Defesa Civil do Estado de São Paulo também prevê pancadas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A persistência da chuva pode encharcar o solo e elevar o risco de alagamentos, enxurradas e cheias de córregos e rios.
Telefones úteis
· 199 – Defesa Civil: alagamentos, inundações e quedas de árvores sobre vias públicas ou imóveis;
· 193 – Corpo de Bombeiros: incêndios e outras emergências;
· 156 – Prefeitura: podas e extrações de árvores;
· 153 – Guarda Municipal: ocorrências e denúncias;
· 40199 – SMS da Defesa Civil: envie o CEP para receber alertas de risco.