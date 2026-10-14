A Defesa Civil de Campinas emitiu alerta para a possibilidade de temporais e chuvas recorrentes e volumosas até a próxima sexta-feira, 16 de outubro. Segundo o órgão, a previsão indica risco de raios, rajadas de vento e granizo, além de transtornos causados pelo acúmulo de água no solo.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de tempestade com previsão de chuva forte, ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo.

Já o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, aponta condições favoráveis à formação de tempestades com potencial de impacto significativo na região, incluindo chuva intensa, muitos raios, rajadas fortes de vento e granizo.