Estão abertas as inscrições para novas participantes do Programa Feira de Mulheres Empreendedoras, iniciativa da Prefeitura de Campinas voltada ao incentivo ao empreendedorismo feminino. O cadastro pode ser feito até o dia 25 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, na Casa da Mulher Campineira, mediante agendamento prévio.

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O agendamento deve ser feito exclusivamente pelo WhatsApp da Coordenadoria de Empreendedorismo e Fomento à Geração de Renda das Mulheres: (19) 98981-2974. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência, além de residir em Campinas.

Criado em março de 2022 e transformado em política pública no ano seguinte pela Lei Municipal nº 16.506, o programa atende atualmente cerca de 700 empreendedoras. Entre os segmentos representados estão alimentação, artesanato, moda autoral, upcycling, produtos naturais e revenda de cosméticos.