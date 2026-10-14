Estão abertas as inscrições para novas participantes do Programa Feira de Mulheres Empreendedoras, iniciativa da Prefeitura de Campinas voltada ao incentivo ao empreendedorismo feminino. O cadastro pode ser feito até o dia 25 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, na Casa da Mulher Campineira, mediante agendamento prévio.
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O agendamento deve ser feito exclusivamente pelo WhatsApp da Coordenadoria de Empreendedorismo e Fomento à Geração de Renda das Mulheres: (19) 98981-2974. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência, além de residir em Campinas.
Criado em março de 2022 e transformado em política pública no ano seguinte pela Lei Municipal nº 16.506, o programa atende atualmente cerca de 700 empreendedoras. Entre os segmentos representados estão alimentação, artesanato, moda autoral, upcycling, produtos naturais e revenda de cosméticos.
As feiras são realizadas em diferentes regiões da cidade, como Taquaral, Chapadão, Vila Padre Anchieta, Parque Jambeiro, Largo do Pará, Praça Carlos Gomes e no arruamento da Prefeitura de Campinas.
De acordo com a secretária de Políticas para as Mulheres, Alessandra Hermann, a chegada de outubro reforça o compromisso da pasta em ampliar as oportunidades de renda e autonomia financeira para as mulheres. “A iniciativa valoriza a força, a criatividade e a inovação feminina, transformando talentos em oportunidades de negócio. Com o início das feiras de fim de ano, as empreendedoras têm um espaço estratégico para divulgar seus produtos, conquistar novos clientes e impulsionar suas vendas”, destacou.