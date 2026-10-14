14 de outubro de 2026
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EMPREENDEDORISMO

Feira de Mulheres Empreendedoras abre inscrições em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Programa da Prefeitura de Campinas recebe inscrições de novas participantes até 25 de outubro, mediante agendamento prévio.
Programa da Prefeitura de Campinas recebe inscrições de novas participantes até 25 de outubro, mediante agendamento prévio.

Estão abertas as inscrições para novas participantes do Programa Feira de Mulheres Empreendedoras, iniciativa da Prefeitura de Campinas voltada ao incentivo ao empreendedorismo feminino. O cadastro pode ser feito até o dia 25 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, na Casa da Mulher Campineira, mediante agendamento prévio.

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O agendamento deve ser feito exclusivamente pelo WhatsApp da Coordenadoria de Empreendedorismo e Fomento à Geração de Renda das Mulheres: (19) 98981-2974. Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência, além de residir em Campinas.

Criado em março de 2022 e transformado em política pública no ano seguinte pela Lei Municipal nº 16.506, o programa atende atualmente cerca de 700 empreendedoras. Entre os segmentos representados estão alimentação, artesanato, moda autoral, upcycling, produtos naturais e revenda de cosméticos.

As feiras são realizadas em diferentes regiões da cidade, como Taquaral, Chapadão, Vila Padre Anchieta, Parque Jambeiro, Largo do Pará, Praça Carlos Gomes e no arruamento da Prefeitura de Campinas.

De acordo com a secretária de Políticas para as Mulheres, Alessandra Hermann, a chegada de outubro reforça o compromisso da pasta em ampliar as oportunidades de renda e autonomia financeira para as mulheres. “A iniciativa valoriza a força, a criatividade e a inovação feminina, transformando talentos em oportunidades de negócio. Com o início das feiras de fim de ano, as empreendedoras têm um espaço estratégico para divulgar seus produtos, conquistar novos clientes e impulsionar suas vendas”, destacou.

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