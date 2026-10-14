O Savegnago Supermercados está com 250 vagas de emprego abertas para sua nova loja no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, com inauguração prevista para este ano. As oportunidades contemplam todos os setores da unidade e não exigem experiência profissional anterior.

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Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem acessar o portal de carreiras do grupo, consultar as posições disponíveis e cadastrar o currículo. Além disso, a empresa realizará um feirão de contratação nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16), das 9h às 17h, na loja localizada na Avenida Orosimbo Maia, nº 1.309, no bairro Vila Itapura. Segundo a rede, há possibilidade de início imediato.

A seleção também está aberta a pessoas com deficiência (PcD) e a profissionais com 50 anos ou mais. A empresa oferece capacitação para o exercício das funções.