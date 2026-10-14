14 de outubro de 2026
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HÁ VAGAS

Mercado abre 250 vagas para nova loja no Shopping Dom Pedro

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Nova loja do Savegnago no Parque Dom Pedro Shopping terá 250 vagas e seleção com possibilidade de início imediato.
Nova loja do Savegnago no Parque Dom Pedro Shopping terá 250 vagas e seleção com possibilidade de início imediato.

Savegnago Supermercados está com 250 vagas de emprego abertas para sua nova loja no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, com inauguração prevista para este ano. As oportunidades contemplam todos os setores da unidade e não exigem experiência profissional anterior.

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Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem acessar o portal de carreiras do grupo, consultar as posições disponíveis e cadastrar o currículo. Além disso, a empresa realizará um feirão de contratação nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16), das 9h às 17h, na loja localizada na Avenida Orosimbo Maia, nº 1.309, no bairro Vila Itapura. Segundo a rede, há possibilidade de início imediato.

A seleção também está aberta a pessoas com deficiência (PcD) e a profissionais com 50 anos ou mais. A empresa oferece capacitação para o exercício das funções.

Entre os benefícios estão escala de trabalho 5x2, alimentação no local, assistência médica e odontológica e participação nos lucros e resultados (PLR).

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