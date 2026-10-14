14 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Justiça Federal de Americana abre estágio com bolsa de R$ 1,4 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/TJF
Processo seletivo permanente oferece vagas de estágio para estudantes do ensino médio e superior, com bolsa de até R$ 1,4 mil.
Processo seletivo permanente oferece vagas de estágio para estudantes do ensino médio e superior, com bolsa de até R$ 1,4 mil.

Justiça Federal de Americana está com inscrições abertas para um processo seletivo permanente de estágio voltado a estudantes do ensino médio e superior. Não há cobrança de taxa, e os interessados podem se inscrever a qualquer momento pela internet.

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As vagas oferecem jornada de 20 horas semanais, com quatro horas diárias. O horário será definido em comum acordo com o gestor da unidade, dentro do expediente regular da Justiça Federal, entre 12h e 19h.

A bolsa-auxílio é de R$ 1 mil para alunos do ensino médio e de R$ 1,4 mil para universitários. Além disso, os estagiários recebem auxílio-transporte de R$ 10,40 por dia efetivamente estagiado.

Para concorrer, é preciso ter pelo menos 16 anos completos no momento da contratação.

O processo seletivo é permanente, conforme edital publicado em agosto de 2025. A prova será aplicada on-line, e as datas e os horários serão divulgados por meio de chamamento no site do Cide.

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