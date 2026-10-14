A Justiça Federal de Americana está com inscrições abertas para um processo seletivo permanente de estágio voltado a estudantes do ensino médio e superior. Não há cobrança de taxa, e os interessados podem se inscrever a qualquer momento pela internet.

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As vagas oferecem jornada de 20 horas semanais, com quatro horas diárias. O horário será definido em comum acordo com o gestor da unidade, dentro do expediente regular da Justiça Federal, entre 12h e 19h.

A bolsa-auxílio é de R$ 1 mil para alunos do ensino médio e de R$ 1,4 mil para universitários. Além disso, os estagiários recebem auxílio-transporte de R$ 10,40 por dia efetivamente estagiado.