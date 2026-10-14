Um homem de 40 anos foi preso, na terça-feira (13), após agredir a mulher e o próprio filho adolescente em Sumaré. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Walter Tavares Fontes, no Jardim Santiago.

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No local, a vítima, uma mulher também de 40 anos, relatou ter sido agredida pelo marido, que também teria atacado o filho do casal, um adolescente de 16 anos. Segundo ela, as agressões eram frequentes, o que a levou a deixar a residência com o filho e procurar ajuda de vizinhos. A mulher afirmou ainda que temia retornar ao imóvel devido ao comportamento agressivo do companheiro.

Durante a averiguação, os policiais localizaram o suspeito no quintal da casa. Na presença da equipe, ele teria ameaçado novamente o adolescente.