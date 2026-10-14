14 de outubro de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

RMC terá chuva, calor e sensação de abafamento

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
As temperaturas devem subir e proporcionar sensação de tempo abafado, com mínima de 19°C e máxima de 27°C.
As temperaturas devem subir e proporcionar sensação de tempo abafado, com mínima de 19°C e máxima de 27°C.

Nesta quarta-feira (14), a RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve ter céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia, de forma recorrente.

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Ao longo do dia, haverá maior alternância entre períodos de sol entre nuvens e momentos de maior nebulosidade. As temperaturas devem subir e proporcionar sensação de tempo abafado, com mínima de 19°C e máxima de 27°C.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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