A alça de acesso da Rodovia Dom Pedro I (SP-065) para a Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), sentido Jaguariúna, foi finalmente liberada na tarde desta terça-feira (13), em Campinas. O trecho permaneceu interditado por mais de 24 horas após o tombamento de um bitrem carregado com diesel, ocorrido na tarde de segunda-feira (12).
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Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, a liberação ocorreu após uma operação que utilizou um guindaste para destombar e retirar a carreta acidentada. A remoção enfrentou dificuldades durante a madrugada e a manhã desta terça-feira, principalmente devido à presença de óleo na pista.
O acidente aconteceu por volta das 15h12 de segunda-feira, na altura do km 134,7 da Dom Pedro I, no sentido sul. O caminhão Volvo FH460 tombou na alça de saída, provocando o bloqueio total do acesso e da faixa de desaceleração. Uma pessoa sofreu ferimentos leves.
Acidente provocou vazamento de diesel
Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Além dos transtornos ao trânsito, o tombamento provocou um vazamento de combustível que atingiu o sistema de drenagem da rodovia. Conforme os registros da concessionária, parte do diesel chegou ao Rio Anhumas, na altura do km 133.
A Cetesb foi comunicada e uma empresa especializada em atendimento ambiental foi acionada. Durante a operação de remoção, as equipes realizaram o transbordo de aproximadamente 20 mil litros de diesel para outro veículo, procedimento concluído ainda na noite de segunda-feira.
O destombamento começou durante a madrugada, mas precisou de reforço com um guindaste, acionado na manhã desta terça-feira.
Com a conclusão da operação, o acesso à SP-340 no sentido Jaguariúna voltou a receber veículos.