A alça de acesso da Rodovia Dom Pedro I (SP-065) para a Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), sentido Jaguariúna, foi finalmente liberada na tarde desta terça-feira (13), em Campinas. O trecho permaneceu interditado por mais de 24 horas após o tombamento de um bitrem carregado com diesel, ocorrido na tarde de segunda-feira (12).

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Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, a liberação ocorreu após uma operação que utilizou um guindaste para destombar e retirar a carreta acidentada. A remoção enfrentou dificuldades durante a madrugada e a manhã desta terça-feira, principalmente devido à presença de óleo na pista.

O acidente aconteceu por volta das 15h12 de segunda-feira, na altura do km 134,7 da Dom Pedro I, no sentido sul. O caminhão Volvo FH460 tombou na alça de saída, provocando o bloqueio total do acesso e da faixa de desaceleração. Uma pessoa sofreu ferimentos leves.